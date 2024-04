Holz Technic: sigillanti, nastri e profili

Un buon serramento non basta

Gli infissi sono elementi fondamentali nell’edilizia, contribuiscono al comfort abitativo e all’efficienza energetica di un edificio solo se vengono posati in modo corretto e con i giusti sigillanti. Quali sono i tre livelli di tenuta che fanno la differenza? Ecco le soluzioni Holz Technic agli aspetti più critici.

Tenuta al vento

Il primo livello di tenuta di un serramento è la barriera contro gli agenti atmosferici.

I serramenti devono essere posati e sigillati in modo tale da resistere al vento, evitando infiltrazioni d’acqua, anche in caso di condizioni avverse.

Nastri ad elevata adesione come Cementa Out di Holz Technic sono indispensabili per garantire la tenuta al vento e come regolatori della traspirabilità. Oltre ad aderire perfettamente a qualsiasi materiale, Cementa Out è intonacabile e garantisce un risultato estetico appagante.

Isolamento termo-acustico

Al livello intermedio, c’è l’isolamento termo-acustico, che garantisce due elementi fondamentali del comfort e fornisce un fissaggio meccanico stabile.

In questo caso, un’installazione che eviti la presenza di ponti termici non è affatto scontata, soprattutto nell’edilizia in muratura.

In questo caso, a seconda della fessura da isolare, è possibile utilizzare i nastri sigillanti autoespandenti Window Band o Frame Band.

Il primo sigilla fughe tra i 6 e 15 mm di porte e finestre mantenendo le proprietà termoacustiche su tutta la profondità.

Il secondo sigilla efficacemente ogni tipo di fessura tra i 2 e 10 mm ed evita possibili ponti acustici nella giunzione struttura-serramento.

Tenuta all’aria

Si tratta del livello più interno e per nulla scontato da ottenere. Assicurare una tenuta all’aria impeccabile, evitando perdite energetiche ma garantendo, allo stesso tempo, la traspirazione del vapore dall’interno della struttura verso l’esterno è compito di Cementa In.

Questo nastro speciale ad elevata adesione è intonacabile e dotato di un liner in PP a rimozione facilitata che permette una posa agevole e rapida.

Nastri, sigillanti e membrane sono i nostri principali alleati per garantire una corretta installazione dei serramenti. Per questo la durabilità dei loro materiali è essenziale.

Raggi Uv, temperature elevate e inquinamento influenzano la durata dei nastri e delle membrane ed è importante scegliere i prodotti con il corretto rapporto costo-performance per ogni progetto e applicazione. Scegliere i prodotti giusti per la tua zona climatica e il tuo sistema costruttivo è cruciale.

