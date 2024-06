Habimat di BigMat Pesciarelli Edilizia riunisce progettisti, architetti e tecnici

Pesciarelli Edilizia ha recentemente organizzato un evento esclusivo presso la prestigiosa Villa Buitoni di Perugia, in collaborazione con due aziende leader del settore: Samo Lineabeta specializzata nella produzione e distribuzione di accessori e complementi per il bagno e Internorm produttore di serramenti di pregio , ad elevata efficienza energetica .

«L’incontro, dedicato a progettisti, architetti e tecnici del territorio, ha avuto l’obiettivo di rafforzare i legami tra i professionisti e le aziende, dimostrando ancora una volta il ruolo cruciale della BigMat Pesciarelli Edilizia come collante tra queste realtà e quello di far conoscere il nuovo Showroom Habimat che è in corso di ultimazione presso la più ampia sede espositiva di Magione dove design e materia trovano la loro ideale collocazione», ha dichiarato Valentino Pesciarelli Amministratore titolare della BigMat Pesciarelli Edilizia.