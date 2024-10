Gruppo D-Marka: l’obiettivo è intensificare il lavoro in Abruzzo, Toscana e Sardegna

Il Gruppo D-Marka è nato nel 2010 su iniziativa di rivenditori di materiale edile del Centro Italia. Oggi D-Marka è un’azienda specializzata nella vendita e distribuzione di prodotti e servizi professionali alle imprese edili, presente sul territorio nazionale con numerosi punti vendita.

La missione è promuovere la concentrazione della distribuzione, per valorizzare gli attori della filiera: produttori, rivendite, professionisti e imprese.

La strategia è mettere in rete gli attori della filiera e i maggiori produttori del settore. Come spiega Fabrizio Pangallozzi, consulente esterno per le attività commerciali.

Quali novità hanno interessato il vostro gruppo nel 2023?

Tra il 2023 e il 2024 sono subentrato come consulente commerciale, diventando una nuova e importante risorsa, e l’altra novità è che il presidente è Egeo Cantiani.

La sede sociale è stata spostata su Roma e quella operativa presso la Cantiani di Fiano Romano. La segreteria è già attiva su Roma.

Quali iniziative avete introdotto o volete intraprendere?

Vogliamo aumentare la presenza in diverse regioni. Siamo principalmente presenti nel Lazio, ma vogliamo intensificare il lavoro in Abruzzo, Toscana e Sardegna: sono i nostri obiettivi a breve termine. Abbiamo anche richieste da alcuni rivenditori presenti in altre regioni, ci lavoreremo.

Come è andato il fatturato del 2023?

Bene, siamo sui 130 milioni di euro. C’è stato un incremento del 18% tra il 2022 e il 2023, il superbonus ha inciso molto.

Quali sono le aspettative per quest’anno?

Ci aspettiamo una flessione del 20%, il mercato è stato gonfiato, soprattutto nel settore degli isolanti. Ora si dovrebbe tornare alla normalità.

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Sicuramente molto positiva.

Nel corso del 2023 avete aggiunto nuovi prodotti e/o servizi?

Abbiamo attivato accordi e convenzioni specializzate, per informazioni commerciali e credito, per la manutenzione e la formazione finanziaria per tutti i collaboratori. Tutto fra il 2023 e il 2024.

Avete progetti e/o investimenti in programma?

Sì, un negozio eBay ricco di tutti i prodotti, così che tutto il gruppo possa consultare un’unica piattaforma, ma non è ancora attivo.

Poi, abbiamo lavorato per inoltrare una newsletter mensile e bimestrale che possa informare i nostri fornitori partner sulle novità del gruppo.

Stiamo implementando il sito internet: vogliamo creare un’area di accesso dove i nostri affiliati possano consultare le condizioni di acquisto per i contatti e stiamo progettando dei corsi di formazione obbligatori e accreditati per i clienti.

Ci sono tensioni sui prezzi o su qualche materiale?

Al momento non rileviamo nessuna tensione, abbiamo solo notato che i prezzi si sono abbassati.

Come gestite i listini?

Li abbiamo tutti consultabili nel nostro portale, dove ciascun fornitore ha la sua condizione che è visibile per tutti i nostri associati. Molto utile.

I bonus si sono ridotti drasticamente: quale impatto vi attendete?

Ci aspettiamo un calo nel settore puramente edile.

Quanti dei vostri associati lavorano su progetti legati al Pnrr?

Nel Lazio si sta già iniziando a pensare a dei progetti di recupero del patrimonio edilizio e pubblico, anche se al momento non sono previsti grandi cantieri.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

Sì. L’arrivo imminente di settembre, poiché si smuoverà il lato economico del superbonus. Qualche criticità potrà esserci da luglio in vista del pagamento delle tasse che dovranno sostenere tutte le aziende che hanno avuto a che fare con il Superbonus, considerando l’incremento di fatturato che hanno avuto negli ultimi anni e la gestione non sempre corretta delle pratiche. Questo farà si che alcuni si troveranno in difficoltà nei pagamenti verso i vari fornitori.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro gruppo?

Perché si lavora meglio in squadra che da soli. L’affiliazione è importante, si ottiene un potere d’acquisto superiore e un rapporto migliorativo con i fornitori.

Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri associati?

Carta dei servizi, informazioni commerciali a 360 gradi, noleggi, Academy dove fare formazione, negozi online, newsletter, allestimenti all’interno delle rivendite, implementazione dei servizi marketing, supporto per qualsiasi evenienza.

Come siete organizzati sul fronte logistico e dei trasporti?

Non abbiamo nessun tipo di deposito, ci affidiamo ai fornitori e rivendite.

Avete una piattaforma e-commerce?

È in programma un negozio eBay ricco di tutti i prodotti che sono all’interno delle rivendite. Sarà molto utile per vendere quei prodotti che magari non sono tanto ricercati all’interno delle aziende.

A che punto è la digitalizzazione del gruppo?

Tutto digitalizzato, listini, cataloghi, riferimenti. Di cartaceo ormai è rimasto poco.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

L’anno scorso 30 ore per i manager. Quest’anno vorremmo aumentarle, specialmente per i dipendenti addetti alle vendite, concentrandoci sull’ascolto dei clienti e sulla loro soddisfazione.

Quali argomenti riscuotono più interesse?

Supporto alla vendita, risoluzione delle problematiche e soddisfazione dei bisogni della clientela.

