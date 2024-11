Friulsider investimenti record per un futuro ancora più brillante

Non si ferma la crescita di Friulsider, azienda di San Giovanni in Natisone (Udine) del Gruppo Simpson Strong-Tie, specializzata nella progettazione e produzione di fissaggi sicuri ed innovativi, che quest’anno ha avviato la costruzione di nuovi uffici e un centro convegni di oltre 400 metri quadrati.

Le nuove strutture sorgono su un’area adiacente alla sede attuale dell’azienda e includono anche sale riunioni, aree training e uno showroom dedicato ai prodotti, con uno spazio per raccontare storia e valori aziendali.

Piano di Investimenti

Lo slancio a questo piano di investimenti è arrivato nel 2022 grazie all’ingresso della società nel Gruppo Simpson Strong-Tie, colosso americano con numerose filiali in Europa conosciuto in tutto il mondo per le sue soluzioni strutturali e tecnologie innovative.

Già lo scorso anno l’acquisizione ha portato un impulso significativo per Friulsider, che ha ampliato lo stabilimento aziendale con una nuova area da 10 mila metri quadrati. Oltre al ricollocamento dei reparti di assemblaggio e confezionamento, l’ampliamento ha visto l’introduzione di due nuove linee di produzione ad alta automazione.

Tutto ciò ha permesso l’ottimizzazione del layout e una maggiore efficienza, che porterà a un incremento della produzione del 30%.

L’ingresso nel Gruppo americano ha inoltre permesso a Friulsider di ampliare notevolmente la sua offerta, espandendosi anche nel mondo dei fissaggi dedicati all’edilizia in legno, settore in cui Simpson Strong-Tie è uno dei principali player a livello mondiale. Per questo sviluppo l’ampliamento del magazzino diventa un elemento centrale.

Punto di riferimento per Italia, Spagna e Portogallo

Il piano di investimenti portato avanti a seguito dell’ingresso nel Gruppo è funzionale alla posizione strategica dello stabilimento friulano, che diventerà il polo logistico e distributivo per gli ancoranti del continente europeo.

Inoltre, Friulsider è la sede della Region South del Gruppo e sede operativa del business Simpson per Italia, Spagna e Portogallo.

di Sara Giusti