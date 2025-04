Fila Solutions, due prodotti antimacchia per la protezione delle superfici

Per la protezione contro le macchie, FILA Solutions propone MP90 Eco Xtreme, idro oleo repellente ecocompatibile, con effetto naturale, che rappresenta la miglior difesa per pietra naturale, marmo e granito con finitura lucida, patinata, spazzolata e levigata fine opaca.

MP90 Eco Xtreme riduce l’assorbimento del materiale senza alterarne l’aspetto estetico e al tempo stesso impermeabilizza, protegge e semplifica la pulizia. È ottimo anche per le fughe, ceramiche craquelé, graniglie, marmo-resina, lapidi, ed è idoneo anche per il trattamento di cementine e pietre ricostruite.

Con proprietà anti-graffiti, protegge la superficie e consente una facile rimozione dei graffiti in fase di pulitura.

MP90 Eco Xtreme è un prodotto a bassissimo contenuto di Voc, a basso impatto ambientale con certificato Indoor Air Comfort Gold e privo di solventi idrocarburici.

Essendo a base acqua, sopporta situazioni di umidità residua, per cui l’applicazione può essere fatta dopo 24/48 ore dal lavaggio iniziale, rendendo il trattamento veloce e la superficie calpestabile dopo solo due ore.

Un’altra proposta Fila, ideale per pietra naturale e agglomerati, marmo e granito, cemento, tufo, wpc, cotto e klinker è Fob Xtreme, adatto anche per il trattamento delle graniglie e delle cementine.

Per una protezione estrema idro oleo repellente, Fob Xtreme ostacola l’assorbimento di macchie comuni di origine oleosa e acquosa. La protezione ha un effetto naturale traspirante, non crea film superficiale e non altera l’ingelività del cotto, mantenendo il colore e l’aspetto originali.

Con prestazioni ottimali sul cotto arrotato rustico e sul marmo anticato, è ideale il suo utilizzo in prossimità di cucine, barbecue e vialetti dove sostino le auto. Per superfici interne ed esterne, il prodotto è classificato A+ secondo la French Voc Regulation.