Eterno Ivica: poker di novità per i pavimenti sopraelevati

Eterno Ivica si presenta a Cersaie 2024 (Pad. 31 Stand A55-B56) con una ricca offerta di novità per i pavimenti sopraelevati. Tutti i prodotti presentati sono disponibili nel catalogo aggiornato dei Sistemi di Posa 2025.

Tra le innovazioni spicca il supporto per pavimenti sopraelevati da esterno Pedestal Prime PR0, ideato per coprire altezze da 15 a 30 millimetri e in grado di compensare il 2,5% di pendenza. Pedestal Prime PR0 è disponibile con testa bicomponente autolivellante con alette per la posa di piastre, e la nuova testa universale autolivellante Ø 110, bicomponente PP e gomma, per travetti in alluminio e legno. Quest’ultima è compatibile con i supporti Woodeck System delle linee Pedestal Prime, Eterno e New Maxi.

Tra le altre novità dell’azienda c’è Terra-Fix, accessorio che consente di posare la pavimentazione direttamente su erba o terra. Grazie alla posa diretta sul terreno, non è necessario un sottofondo in cemento e non richiede scavo o calcestruzzo. Inoltre, le teste autolivellanti dei supporti non necessitano che Terra-fix sia livellato durante l’installazione. Una volta posati Terra-Fix e supporti, la struttura del deck può essere costruita con i travetti in allumino Woodeck System di Eterno Ivica o con qualsiasi altro travetto in alluminio o legno disponibile sul mercato.

Altra innovazione di rilievo è il distanziatore perimetrale a sbalzo, un profilo in acciaio zincato, lungo 86,2 centimetri, da applicare sulla testa dei supporti a ridosso delle pareti verticali. Grazie alla sua particolare forma, questa soluzione ha una doppia funzione: quella di sorreggere le lastre in ceramica e quella di distanziatore perimetrale, creando una fuga di 1 centimetro dalla parete verticale.

Infine, last but not list, la nuova clip universale per la posa di listoni in legno su travetto di alluminio o legno. Questa soluzione è composta da due particolari clip in nylon (poliammide), progettate per inserirsi al di sopra del travetto in alluminio Eterno Ivica. Sono inoltre compatibili con travetti in legno o altro materiale. Le clip permettono la posa di doghe in legno in modo da creare fughe da 4 o 8 millimetri.