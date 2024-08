Eternedile diventa Eternoo

Rebranding per Eternedile: come anticipato sul numero di giugno di YouTrade, a partire da agosto, l’azienda cambia denominazione e diventa Eternoo. La nuova ragione sociale rappresenta un passo significativo nel percorso evolutivo dell’azienda che guarda al futuro con una visione improntata all’innovazione digitale e dei processi, restando fedele ai valori che la contraddistinguono da oltre 70 anni.

«Decidere di cambiare nome a un’azienda con 75 anni di storia non è stata una decisione semplice, ma abbiamo trovato il coraggio nel momento in cui il brand ha preso forma ed è stato evidente che l’evoluzione della nostra realtà dovesse trovare rappresentazione anche in una nuova immagine. Eternoo racchiude un insieme di valori condivisi con tutti i nostri stakeholder, che siano clienti, collaboratori o fornitori. Crediamo fortemente nell’onestà, nello spirito di squadra e nella passione: questi pilastri ci guidano ogni giorno in un processo di miglioramento continuo per rendere più semplice il lavoro dei nostri clienti, che ogni giorno affrontano sfide sempre più complesse. Vogliamo fare di Eternoo un luogo dove i nostri collaboratori possano sentirsi orgogliosi e trasmettere questo senso di appartenenza ai giovani che entreranno a fare parte della nostra realtà», commenta Federico Nessi, amministratore delegato di Eternoo.

A livello giuridico, il cambiamento riguarda esclusivamente la ragione sociale: tutti gli altri aspetti legali e contrattuali rimarranno invariati. I contratti in essere e le relazioni commerciali continueranno a essere gestiti come di consueto, senza alcuna interruzione o modifica. Per quanto concerne l’operatività, il dominio delle mail diventerà @eternoo.it ed il nuovo indirizzo pec già attivo è eternoospa@pec.eternoo.it. Tutte le mail e le pec inviate agli indirizzi Eternedile verranno automaticamente inoltrate sui nuovi.