Effetto wow per i controtelai Protek

Anticipare i cambiamenti sempre più veloci del mondo attuale e del modo di abitare. È l’obiettivo di Protek, azienda specializzata nella progettazione e nella realizzazione di controtelai e sistemi per porte e finestre scorrevoli. Un concetto che guida l’impresa fondata nel 2001, quando i fratelli Giovanni e Maurizio Maggioni raccolsero l’eredità del padre e trasformarono la vecchia officina meccanica in una realtà capace di ottenere ben 25 brevetti e vendere 5 milioni di pezzi prodotti nello stabilimento di Usmate Velate, in Brianza.

A partire dal primo attestato del 2002 e battezzato 1 Minute Set-Up, un sistema per il montaggio totalmente a incastro del controtelaio in soli 60 secondi, che lo rende a prova di qualsiasi muro. La qualità dei loro prodotti si esprime in caratteristiche uniche, come la nervatura orizzontale e ripetuta ogni 10 centimetri, in modo da ridurre di un terzo il punto di leva e avere una struttura molto più resistente, oppure il binario e il fondo interamente in alluminio e nessun punto di saldatura. Quindi, tre accortezze di progettazione fondamentali per scongiurare un’eventuale risalita della ruggine. E, ancora, il carrello di portata, che sopporta fino a 150 chilogrammi, la silenziosità dei cardini, la scorrevolezza che dura nel tempo perché le ruote su cui poggia il sistema sono di nylon, scelte apposta perché molto più robuste e spesse rispetto a quelle di plastica stampata, che ruotano in maniera fluida. Infine, i cuscinetti a sfera posti sulle quattro ruote invece di essere centrati sul perno.

Insomma, tanti dettagli che fanno la differenza. Non a caso, il nome Protek è la contrazione dei due sostantivi: prodotti tecnici, che offrono nel loro insieme una solidità garantita per 25 anni. Anche questo è un unicum nel settore. Se il know-how nel campo della meccanica e nella prototipazione alla base della fabbricazione del telaio assicura una qualità che facilita il lavoro degli applicatori nell’eseguire installazioni a regola d’arte, la capacità di sapere anticipare le tendenze offre ai progettisti dei sistemi in grado di superare molti ostacoli in fase di progettazione, appunto.

Per esempio, la linea Magic Box consiste in una serie di controtelai con alloggiamenti interni predisposti per le utenze elettriche o idriche, in modo da poter inserire termostati, prese, pulsantiere, soffioni senza dover predisporre delle contropareti: un bel vantaggio in termini di messa in opera. Alle diverse soluzioni, tutte modulari e personalizzabili, come i controtelai per porte scorrevoli senza stipiti e coprifili Linear, si affianca il nuovo e ingegnoso sistema di arredo modulare a scomparsa Bigfoot, integrabile nel muro in fase di progettazione e ristrutturazione per ampliare, moltiplicare, comporre e nascondere gli spazi. Così, una scrivania, un letto, un appoggio per la televisione, addirittura degli scaffali per le bottiglie di vino, o per oggetti preziosi e i documenti riservati hanno il loro posto all’interno di una parete e sono visibili solo quando servono. E grazie alle molteplici funzioni come le luci Led, le prese elettriche, la chiusura con serratura elettronica e la motorizzazione dello scorrimento del modulo, l’effetto wow è assicurato.