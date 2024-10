Edinet Group: efficientamento energetico e ricostruzione post sisma bonus

Alduino Tommolini, coordinatore di Edinet Group, spiega l’andamento del 2023 e le previsioni per il 2024.

Quali novità sono da registrare nel 2023?

Il 2023 è stato caratterizzato da un’intensa attività lavorativa svolta con particolare riguardo alla filiera dei prodotti destinati all’efficientamento energetico degli edifici, alimentato dagli incentivi fiscali in atto.

Un altro importante settore di attività è stato quello della ricostruzione post-sisma e, quindi, dei sistemi destinati al miglioramento e adeguamento sismico del patrimonio immobiliare, sui quali si sono concentrate le aree tecnica e commerciale della nostra rete.

Quali iniziative per il 2024?

Per il 2024 la situazione riteniamo stia radicalmente cambiando, soprattutto in funzione del mutato quadro normativo che sta alla base degli incentivi fiscali alla ristrutturazione degli edifici.

Come è andato fatturato 2023?

Rispetto al 2022, il 2023 si è concluso con una apprezzabile crescita dei volumi di fatturato, anche grazie alla notevole spinta esercitata dal processo di transizione ecologica degli edifici alimentato dagli incentivi fiscali in atto e anche dalle aspettative di imminente scadenza degli stessi, cosa che poi si è di fatto confermata con i cambiamenti normativi introdotti nel 2024.

Quali sono le vostre aspettative per quest’anno?

Per il 2024 ci aspettiamo una fase di flessione del fatturato che a nostro avviso è la diretta conseguenza della corsa del secondo semestre 2023, del mutato scenario dei benefici fiscali per le opere di ristrutturazione e anche in ultima analisi, di un probabile peggioramento nell’ambito della sicurezza del credito di fornitura.

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Sul piano della redditività riteniamo di essere in linea con le medie di mercato. Tuttavia, la stessa va adeguatamente valutata rispetto alla tematica della sicurezza del credito che può influenzarla in senso fortemente negativo, laddove non tenuta adeguatamente sotto controllo.

Nel corso del 2023 avete aggiunto nuovi prodotti o servizi?

Le categorie merceologiche sono rimaste sostanzialmente le stesse del 2022, considerando che il tipo di lavoro svolto nei due anni è stato analogo e si è concentrato sui medesimi campi di azione sopra illustrati.

Avete progetti?

In ottica 2024 e futura stiamo valutando dei piani di azione che consentano un riassetto delle attività, in considerazione dei predetti mutati scenari di mercato. Probabilmente, è questa la principale sfida e, quindi, il principale progetto d’investimento di questo e dei prossimi anni.

Registrate tensioni sui prezzi o su qualche materiale?

In generale l’instabilità delle quotazioni è un fattore presente ormai da qualche anno e che ancora caratterizza il mercato nel quale ci troviamo a operare, comportando la necessità di fare tutta una serie di valutazioni che in una situazione di costanza dei prezzi potrebbero essere evitate.

Come gestite i listini?

La gestione della politica di vendita è effettuata sulla base delle contingenze dell’area di mercato da servire, che talora possono essere molto diverse a seconda dell’area geografica in cui ci si trova a operare.

I bonus si sono ridotti drasticamente con quale impatto?

L’impatto, già peraltro in atto, è costituito da una flessione dei volumi di fatturato e anche da un peggioramento della sicurezza del credito, e come noto, questi due fattori combinati, se non adeguatamente gestiti, possono essere fonte di notevoli problematiche.

Quanti dei vostri associati lavorano su progetti legati al Pnrr?

Da quanto è dato vedere sembrerebbe una nicchia di mercato che riguarda le imprese di costruzione che lavorano nel pubblico, quindi la nostra presenza come rete dipende dalla consistenza quantitativa della nostra clientela impegnata in tale settore di attività.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

Una delle criticità più importanti, come già illustrato, è indubbiamente quella della corretta gestione del credito di fornitura, al fine di preservare la sicurezza sul piano finanziario dei bilanci aziendali.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro gruppo?

Il motivo è molto semplice: la modalità della rete d’impresa è quasi completamente priva di costi e garantisce ai partecipanti «retisti» una completa condivisione dei dati e la possibilità di partecipare attivamente all’attività di contatto con i fornitori, diventando primi attori nell’ambito dei colloqui e delle fasi che conducono alla stipula degli accordi.

Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri associati?

Il servizio principale offerto ai partecipanti alla nostra rete d’impresa è quello del convenzionamento delle condizioni di acquisto con notevoli benefici, sia in termini di competitività sia di stabilità e fidelizzazione del rapporto con il fornitore.

Come siete organizzati sul fronte logistico e dei trasporti?

I trasporti per le consegne alla clientela vengono gestiti in linea di massima con il parco automezzi dei punti vendita.

La logistica dei nostri magazzini è stata potenziata e ampliata negli anni passati e tale potenziamento si è rivelato decisivo quando si è trattato di far fronte alle difficoltà di approvvigionamento dei materiali.

E si sta rivelando determinante, ai giorni nostri, per accorciare significativamente i tempi di consegna della merce alla nostra clientela.

Avete una piattaforma e-commerce?

È un servizio al quale abbiamo pensato, anche se di non semplice attuazione nel campo dell’edilizia pesante, stante la sua caratteristica di settore merceologico di difficile standardizzazione.

A che punto è la digitalizzazione?

Siamo convinti che digitalizzare le aziende rappresenti un prezioso supporto per superare le lungaggini proprie dei metodi di lavoro tradizionali. Diciamo che abbiamo iniziato questo percorso ma tanto dobbiamo ancora fare.

Ci stiamo avviando verso la dematerializzazione dello spazio fisico, videoconferenze, assistenza ai clienti via chat, interazione sulle più diffuse piattaforme di social network, ma siamo solo agli albori.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

In linea di massima l’obiettivo formativo viene raggiunto con eventi a cadenza media trimestrale e va segnalato un pressoché totale ritorno alla normalità con le attività in presenza, sembrando ormai definitivamente superato il periodo covid.

Quali argomenti riscuotono più interesse?

C’è grande attenzione verso le tematiche afferenti l’adeguamento e il miglioramento sismico degli edifici e l’efficientamento energetico degli stessi.

Identikit