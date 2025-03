Edil 25: la Fiera dell’Edilizia a Bergamo, insieme alle Giornate dell’installatore elettrico

Al via il 20 marzo 2025 un doppio appuntamento per il mondo dei professionisti dell’edilizia e dell’impiantistica. Partono infatti in contemporanea presso la Fiera di Bergamo le manifestazioni Edil 25 (da giovedì 20 a domenica 23 marzo, per operatori e grande pubblico) e Le Giornate dell’Installatore elettrico (da giovedì 20 a sabato 22 marzo, per soli operatori). Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso gratuito, previa registrazione online.

«Abbiamo fortemente voluto allestire in simultanea la Fiera dell’Edilizia e le Giornate dell’installatore elettrico: in un unico appuntamento, gli operatori troveranno, da un lato, il meglio per costruire edifici sempre più innovativi e sostenibili e, dall’altro, tutto ciò che riguarda la filiera degli installatori del settore elettrico, tema sempre più centrale per chi realizza edifici hi-tech», osservano Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Promoberg.

«Siamo certi che le contiguità dei due eventi produrranno molteplici ricadute positive, agevolando il confronto e lo sviluppo di business per tutte le imprese e gli operatori dei comparti coinvolti e consentendo anche al grande pubblico (nel caso di Edil) di poter toccare con mano direttamente dalle imprese, dalle associazioni, dalle istituzioni e dai professionisti, le ultime novità e le tendenze in atto in tema di edifici innovativi e sostenibili. Oltre a evidenziare l’eccellenza di un settore storico per la Bergamasca come quello delle costruzioni e degli installatori vogliamo contribuire anche al rilancio dell’immagine e della qualificazione delle professioni legate all’edilizia e all’impiantistica, che hanno un valore sociale ed economico immenso».

Edil 25, la Fiera dell’Edilizia

La cerimonia d’inaugurazione di Edil 25 è in programma giovedì 20 marzo 2025 alle ore 9.30 presso la sala Caravaggio del Centro Congressi Fiera Bergamo. Seguirà, alle ore 10.00 il convegno d’apertura, organizzato da Ance Bergamo, con tema: «Bergamo e i suoi territori – Abitare il futuro: strategie per una città sostenibile».

Con un valore aggiunto di 3,33 miliardi di euro e 48.000 occupati nel settore (dati Istat 2022), Bergamo si conferma il principale distretto italiano delle costruzioni, unendo tradizione e innovazione in un contesto di eccellenza.

Al centro della manifestazione Edil 25, giunta alla sua 29esima edizione, sostenibilità, innovazione e digitalizzazione. Su circa 15mila metri quadrati (tra Padiglione A, parte del padiglione B e parte in area esterna), le 150 le imprese presenti, in rappresentanza di nove regioni italiane e quattro stati esteri (Polonia, Austria, Francia, e Svizzera, con un espositore a testa), metteranno in mostra le novità più importanti del settore delle costruzioni.

L’offerta spazia da materiali, sistemi e tecnologie per il cantiere moderno a soluzioni per la gestione digitale delle commesse, sicurezza e intelligenza artificiale. In esposizione anche una rappresentanza di gru, macchine edili, veicoli industriali e attrezzature per il sollevamento. Un’area speciale (Galleria dell’Innovazione) a cura di Edinnova, ospita 15 startup innovative e numerosi convegni per l’edilizia 5.0.

Alla ricca area espositiva si somma un corposo programma convegnistico e formativo: il programma completo è disponibile sul sito della manifestazione.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO DI EDIL 25 A BERGAMO

«La Fiera Edil 2025 rappresenta un passo importante per il rilancio del settore edilizio, un settore che è al contempo radicato nella tradizione e proiettato verso il futuro – dichiara Alberto Capitanio, Project Manager della Fiera EDIL 2025 – Come organizzazione, il nostro obiettivo è stato quello di riconnettere e mettere in rete le migliori esperienze della filiera dell’edilizia.

Abbiamo lavorato per coinvolgere il mondo associativo, politico, della ricerca, dell’università, della formazione, così come i rappresentanti dei lavoratori e dei professionisti. Tutto questo con la consapevolezza e la responsabilità di rappresentare il muratore bergamasco, figura universalmente riconosciuta per la sua capacità di costruire a regola d’arte edifici destinati a durare nel tempo e a migliorare la qualità della vita delle persone e delle comunità.

Allo stesso tempo, siamo consapevoli della necessità di affrontare le sfide del rilancio e dell’attrattività del settore delle costruzioni, spesso penalizzato da una narrazione che non ne valorizza il grande potenziale innovativo e creativo.

Vogliamo ribaltare questa percezione, mostrando alle nuove generazioni le straordinarie opportunità che il settore offre, non solo in termini di carriera ma anche come contributo fondamentale allo sviluppo e al benessere della nostra comunità. Con oltre 150 espositori e la partecipazione di tutti gli attori principali del settore, riteniamo che la strada intrapresa sia quella giusta. EDIL 2025 non sarà solo una vetrina per il settore, ma un’occasione concreta di formazione e crescita personale per tutti gli operatori della filiera.

Affronteremo anche temi di grande rilevanza, come le scelte infrastrutturali, il rilancio della politica abitativa, in particolare per le locazioni, e la necessità di attrarre giovani e nuove maestranze. La Fiera EDIL 2025 vuole essere un punto di riferimento per il settore, un luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano per costruire un futuro migliore per tutti».

Le Giornate dell’Installatore elettrico

Nel padiglione B della Fiera di Bergamo riflettori accesi su Le Giornate dell’Installatore Elettrico, importante appuntamento business to business (B2B) riservato agli operatori del settore elettrico, partendo dalla progettazione per arrivare all’installazione e manutenzione.

Durante le tre giornate del summit, i visitatori potranno vedere ed esplorare una vasta gamma di soluzioni messe in produzione e in atto su più temi e comparti. Complessivamente sono 34 le imprese presenti, provenienti da sei regioni e uno stato estero (Olanda), oltre agli esponenti dei più importanti Ordini Professionali e Associazioni di settore, tra cui Confartigianato (CAE, Consorzio artigiani elettrici), CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa), CEI (Comitato elettrotecnico italiano).

Durante le tre giornate del summit, i visitatori potranno vedere ed esplorare una vasta gamma di soluzioni messe in produzione e in atto su più temi e comparti, e partecipare a importanti sessioni formative. Particolarmente ampio il panel, con temi principali che riguarderanno: impiantistica, illuminazione, sicurezza, attrezzature, termotecnica, strumentazione, soluzioni smart, rinnovabili, mobilità elettrica.

GUARDA IL PROGRAMMA COMPLETO DEGLI EVENTI DE ‘LE GIORNATE DELL’INSTALLATORE ELETTRICO’

«Le Giornate dell’Installatore Elettrico vogliono dare una risposta adeguata alle richieste degli operatori, che necessitano di un punto di incontro e confronto in grado di favorire sia la loro crescita professionale sia il riconoscimento del proprio ruolo – evidenzia la Project Manager Elena Tiraboschi -.

Abbiamo lavorato molto, oltre che sulla qualità e diversificazione della parte espositiva, anche sul fronte degli appuntamenti formativi, sempre più indispensabili anche per gli installatori elettrici. Ringrazio le imprese che hanno creduto nel progetto, oltre ai partner come Cei, gli Ordini degli Ingegneri e dei Periti industriali della Provincia di Bergamo, i Salesiani della Lombardia per la Formazione e il Lavoro, e ABF, Azienda Bergamasca Formazione.

Quest’anno il connubio con la Fiera dell’Edilizia completa al meglio l’offerta per gli operatori, che possono in un’unica location ampliare le loro operatività e informazioni, grazie ad una agenda formativa con temi di grande utilità».