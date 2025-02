Design moderno e risparmio idrico in bagno con i rubinetti Lea di Frattini

La rubinetteria è una delle protagoniste dell’ambiente bagno. Coniugando eleganza e attenzione all’ambiente, grazie al doppio dispositivo che permette di controllare l’erogazione dell’acqua, la collezione di rubinetti e miscelatori Lea di Frattini offre una risposta a chi ama uno stile contemporaneo, senza rinunciare alla tecnologia e alla sostenibilità.

La collezione Lea è composta da 20 differenti articoli per il bagno: otto tipologie di rubinetti soprapiano (normale, medio e alto con o senza scarico); due batterie lavabo da incasso (con o senza piastra a muro) e un lavabo a pavimento, che si completano con il miscelatore bidet e incasso doccia, vasca-doccia e vasca a pavimento.

Al consueto rubinetto bidet, infine, si affiancano anche soluzioni dotate di shut-off, piccole e pratiche doccette a mano, complete di flessibile antitorsione, che vengono installate accanto al sanitario tramite una presa d’acqua a muro con supporto.

La rubinetteria monocomando in ottone Lea è prodotta al 100% in Italia nello stabilimento di San Maurizio d’Opaglio (Novara) ed è declinabile in otto finiture: cromato, cromo nero, dorato, inox, nero matt, rosa antico e oro antico, a cui si aggiunge la nuova finitura in oro rosa.

Sostenibilità

Nel percorso di ecosostenibilità promosso da Frattini, Lea è una rubinetteria attenta all’ambiente e al rispetto dell’ecosistema.

Ciascuno dei monocomandi per lavabo o per bidet è contraddistinto dal dispositivo Save Water, ossia un aeratore con consumo inferiore ai 6 litri al minuto, requisito necessario per accedere al bonus idrico.

I rubinetti Lea sono inoltre dotati di cartuccia Energy Saving grazie alla quale, quando la leva si trova in posizione allineata rispetto alla bocca del rubinetto eroga solo l’acqua fredda, mentre per l’erogazione di acqua calda è necessario un movimento volontario della leva verso sinistra. Una preziosa caratteristica che evita la richiesta accidentale o involontaria di acqua calda, permettendo un notevole risparmio energetico.

Infine, l’attenzione all’ambiente si manifesta anche nella scelta di materiali durevoli e resistenti.

Tutti i prodotti della linea Lea sono realizzati in ottone dezincificato, materiale ecologico, perché riciclabile e durevole, per via della sua elevata resistenza alla corrosione.

di Sara Giusti