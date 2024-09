Dakota, nuovo supporto per pavimento galleggiante Rialto

YouTrade ha incontrato a Cersaie 2024 Antonio Belotti, direttore commerciale Dakota (Pad. 31 Stand A75): ecco cosa ci ha raccontato sulla novità Rialto, nuovo supporto per pavimento galleggiante per l’outdoor.

Qual è la novità più importante che avete presentato a questa edizione di Cersaie?

Cersaie è un appuntamento ormai irrinunciabile per tutti i nostri sistemi per outdoor. La novità principale è rappresentata dal supporto per pavimento galleggiante Rialto, che di fatto è l’evoluzione del nostro modulo Level Up che abbiamo proposto al mercato oltre 10 anni fa. Il modulo Rialto si pone come evoluzione del precedente modello, portando con sé una serie di plus che auspichiamo il mercato sappia riconoscere e premiare.

Si inserisce in un panorama abbastanza ricco di proposte…

Sì, infatti girando tra gli stand di Cersaie ho potuto riscontrare una quantità sorprendente di aziende, produttrici e non, che propongono soluzioni di questo tipo. Noi siamo fieri di essere stati, almeno in Italia, i primi ad aver investito in un sistema come questo che oggi viene tecnicamente definito antifrantumazione. Siamo altrettanto orgogliosi di portare in fiera questa novità che, rispetto al modello precedente, consente di avere un modulo 50×50 centimetri che può essere abbinato a qualsiasi tipo di supporto regolabile in altezza, a cominciare da quelli offerti da Dakota. Tra i vantaggi c’è inoltre la facilità di montaggio, oltre alla possibilità di collegare molto facilmente ciascuna griglia in modo da ottenere una superficie fondamentalmente monolitica, che quindi migliora la stabilità stessa del sistema.

Che tipologia di operatori hanno mostrato interesse per le vostre proposte?

In primis i professionisti del mondo della progettazione, quindi architetti e studi di progettazione, seguiti da molti distributori, soprattutto provenienti dall’estero com’è prerogativa di Cersaie. Questo è il motivo principale per cui partecipiamo da tanti anni a questa fiera, una vetrina prevalentemente visitata da operatori esteri. Tra i nostri visitatori ci sono stati in particolare operatori europei provenienti da Germania, Belgio, Olanda e Inghilterra, Asia e qualche americano.

La Germania sta vivendo un periodo di forte crisi: secondo Lei come mai c’è stata così tanta partecipazione di visitatori tedeschi?

Sono almeno un paio d’anni che la Germania sta vivendo una fase di contrazione alla quale i tedeschi in primis non erano preparati. Rivolgendosi all’estero e visitando le fiere, sperano di trovare spunti e soluzioni per affrontare al meglio il periodo sfavorevole che stanno vivendo e superarlo il prima possibile. Ho notato che le ricerche sono rivolte in particolare a prodotti a più alto valore aggiunto, con un livello tecnico più elevato e prodotti che permettano loro di distinguersi sul mercato.