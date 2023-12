Da Cordivari le nuove pompe di calore Vestalis

Nuovi sistemi completi a pompa di calore firmati Vestalis sviluppati da Cordivari: puntano su comfort, sostenibilità e risparmio energetico. Vestalis è la nuova gamma di sistemi completi a pompa di calore in R290, basati sulla tecnologia del refrigerante a minor impatto ambientale oggi disponibile. Si tratta di impianti completi progettati per offrire le migliori prestazioni in ogni condizione d’impiego, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale, al risparmio energetico, al comfort e all’efficienza.

La gamma proposta si articola in tre soluzioni principali per coprire ogni esigenza residenziale. La gamma base si chiama Vestalis, che comprende pompa di calore e volano termico caldo/freddo. La proposta si amplia con la serie Vestalis Combi, che integra oltre alla Pdc e al volano termico anche il bollitore o termoaccumulatore per la produzione di Acs. Infine, la soluzione più completa è rappresentata dalla serie Vestalis Solar, composta da pompa di calore, bollitore o termoaccumulatore Acs, volano termico caldo/freddo e pannelli solari termici completi di accessori e gruppo di circolazione. Per tutte le serie la pompa di calore viene proposta in tre taglie di potenza: 7 kW, 11 kW e 16 kW; la versione da 16 Kw è disponibile anche con alimentazione trifase.

R290: il refrigerante naturale

R290 gas è un refrigerante naturale, quindi non un prodotto di sintesi, con caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto per l’impiego in pompe di calore monoblocco residenziali, poiché caratterizzato da un bassissimo impatto ambientale. Questo refrigerante ha, infatti, valori di Ozone Depletion Potential e Global Warming Potential molto bassi, con un Odp pari a 0.m. ed un GWP pari a 3.

Oltre al suo basso impatto ambientale, R290 gas si contraddistingue per le sue eccellenti prestazioni termodinamiche anche in condizioni di esercizio severe. Nei sistemi Vestalis è possibile raggiungere temperature di mandata sul circuito primario fino a 75°C. Grazie a queste prestazioni, la pompa di calore Cordivari è adatta ad essere utilizzata anche in impianti di riscaldamento a radiatori, senza la necessità di installare un impianto radiante a pavimento, con bassi costi di gestione. Una caratteristica, quest’ultima, particolarmente apprezzata nelle ristrutturazioni, anche in caso di piccoli lavori di efficientamento che non prevedono lo smantellamento dell’impianto termico esistente.

Nelle pompe di calore monoblocco Vestalis l’impiego di refrigerante avviene con una bassa carica in un circuito sigillato che non entra all’interno dell’abitazione, all’insegna della sicurezza totale.

Silenziosa, performante e dal design raffinato, Vestalis Cordivari esprime una scelta attenta al domani, all’insegna del comfort sostenibile in tutti i giorni dell’anno e soddisfa i più alti standard di efficienza energetica.

Sistema sempre connesso

Con Vestalis, gestire e monitorare il funzionamento del sistema è facile e smart. Il modulo Wi-Fi è integrato nella centralina del sistema, collegabile alla rete Wi-Fi di casa senza la necessità di acquistare nessun accessorio integrativo.

Con la App Smart Life è possibile, in ogni momento, gestire da remoto la pompa di calore Vestalis, monitorare lo stato di funzionamento del sistema, controllare i dati di esercizio e valutare eventuali criticità per predisporre un rapido ripristino del funzionamento.

La casa 100% renewable

Con i prodotti Cordivari puoi realizzare impianti completi e al 100% rinnovabili. Dalla pompa di calore ai terminali per caldo e freddo, integrando la produzione di acqua calda sanitaria. I sistemi termici a pompa di calore Vestalis sono stati progettati, sviluppati e dimensionati affinché ciascun componente ottimizzi le proprie prestazioni per offrire la migliore esperienza di comfort. Grazie alla Funzione Photovoltaic, la pompa di calore Vestalis dialoga perfettamente con l’impianto fotovoltaico oltre che con il sistema solare termico, massimizzando sempre l’impiego di energia rinnovabile autoprodotta. La gestione dell’intero impianto è immediata ed efficace e può avvenire direttamente dallo smartphone.

Massimo comfort, basso impatto