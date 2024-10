Consorzio Edilgroup: ecco le nuove importanti adesioni per il gruppo

Daniele Marusi, presidente del Consorzio Edilgroup, spiega l’andamento del 2023 e le previsioni per il 2024.

Quali novità hanno interessato il vostro gruppo nel 2023?

Il 2023 non è stato segnato da particolari novità nell’ambito della compagine, ma il 2024 si è aperto con l’ingresso nel nostro gruppo di alcune interessanti realtà venete e più precisamente Bellan Edilizia, Gobbo Malvina, Marchesin Alberto e Sudiro Mario, alle quali diamo il nostro caloroso benvenuto, anche sulle pagine della vostra prestigiosa rivista.

E quali iniziative avete già introdotto o volete intraprendere per il 2024?

Il 2024 è un anno dedicato all’analisi delle future criticità dovute al rallentamento del post superbonus 110%, ma anche alle problematiche che arriveranno dal mercato con l’operazione Pnrr.

Come è andato il fatturato 2023?

In leggera flessione rispetto al 2022.

Quali sono le vostre aspettative per quest’anno?

Il 2024 è iniziato bene, ma le nostre aspettative sono molto legate alla risposta che sarà data nelle aree di nostra competenza al passaggio dell’investimento dal privato (con il superbonus) al pubblico con il Pnrr, che già di partenza è di appannaggio delle imprese di maggiori dimensioni (e già conosciamo i loro canali di approvvigionamento).

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Buona.

Nel 2023 avete aggiunto nuovi prodotti o servizi?

All’interno delle rivendite ormai è stato inserito l’inseribile. Tutte le rivendite si assomigliano nell’offerta dei prodotti, ma i rivenditori si misurano ogni giorno con il saper creare rapporti con i propri clienti che si concretizzano con servizi ad hoc per le esigenze di ognuno di loro.

Avete investimenti in programma?

Non al momento.

Ci sono ancora tensioni su prezzi o materiali?

Certo. Il calo della domanda ha inevitabilmente creato parecchie tensioni sui prezzi della maggior parte dei prodotti.

Come gestite i listini?

Da diversi anni Edilgroup ha creato un sistema di importazione dei listini (e delle fatture) che ci permettono di accorciare notevolmente i tempi di lavorazione e che ha ben resistito allo stress test del 2021-2022, quando molti fornitori cambiavano listino ogni 15 giorni.

Bonus ridotti: che cosa vi attendete?

L’impatto inevitabile è il calo degli investimenti nella casa da parte del privato, che senza la spinta del superbonus (con relativa cessione del credito), deve avere i fondi per poter far fronte alle opere.

Quanti dei vostri associati lavorano su progetti legati al Pnrr?

Potenzialmente tutti, ma a oggi i progetti legati al Pnrr sono per la maggior parte sulla carta e molti devono ancora essere appaltati.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

Ancora no, ma il rispetto dei pagamenti da parte dei nostri clienti, sarà sicuramente una delle criticità dei prossimi periodi.

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro gruppo?

Perché i punti cardine del nostro gruppo sono serietà e concretezza. Questo ci ha permesso di creare forti partnership con i fornitori.

Quali sono i principali servizi che offrite?

Agli aderenti Edilgroup sono forniti tutti quei servizi che permettono di non dover occuparsi di tutta una serie di problematiche che vengono lasciate alla centrale, permettendo loro di dedicarsi solo al lavoro di rivenditore.

Come siete organizzati sul fronte logistico?

Oltre a un polo logistico comune per tutti gli aderenti, ogni punto vendita ha piena autonomia sulla gestione dei trasporti.

Avete una piattaforma e-commerce?

Sono di competenza di ogni singolo aderente.

A che punto è la digitalizzazione del gruppo?

Per quanto concerne la sede centrale, come già detto, da diversi anni si è partiti con un progetto di digitalizzazione, con la creazione di un programma appositamente studiato per le nostre esigenze, che ci permette di automatizzare e integrare dati dei clienti e dei fornitori, ma soprattutto di snellire e velocizzare le diverse procedure, dalla preventivazione alla fatturazione.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati?

Ogni punto vendita decide autonomamente quante ore dedicare alla formazione.

Quali argomenti riscuotono più interesse?

I corsi di maggior interessa sono relativi alle finestre da tetto, porte tagliafuoco, fissaggio e prodotti chimici.

Identikit