Celle fotovoltaiche senza griglie frontali Aiko: casi di studio nel mondo

Nel 2021 AIKO ha introdotto le celle fotovoltaiche al silicio monocristallino ABC (All-Back Contact) senza griglie frontali. Nel 2023 AIKO Zhuhai ha avviato una linea di produzione di celle e moduli ABC da 10 GWp, sancendo il vero ingresso del settore nella produzione su larga scala della tecnologia ABC n-type.

Il modulo ABC è per sua natura progettato per ottenere un’elevata efficienza, con una resa energetica superiore del 6%-10% rispetto al modulo TOPCon a parità di superficie.

Grazie all’ ottimizzazione dell’ombreggiatura parziale, a migliori coefficienti di temperatura e a tassi di degradazione più bassi, la tecnologia ABC garantisce una maggiore resa energetica per Watt.

Con un numero sempre maggiore di installazioni in diversi contesti a livello mondiale, i moduli AIKO ABC dimostrano di offrire prestazioni migliori in termini di potenza, dando un esempio concreto delle loro capacità.

Grazie alla disponibilità di sempre maggiori dati provenienti da test effettuati in tutto il mondo, i moduli ABC di AIKO dimostrano una produzione di energia al top rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato.

Con incrementi di potenza sempre costanti, i moduli AIKO ABC ad alta efficienza continuano a offrire un valore aggiunto e a migliorare significativamente i rendimenti dei clienti durante il ciclo di vita di un impianto fotovoltaico.

Fotovoltaico Aiko: casi di studio reali nel mondo

Yinchuan, Ningxia (Cina)

Posizione : Longitudine 106°16′ E, Latitudine 38°27′ N

: Longitudine 106°16′ E, Latitudine 38°27′ N Installazione : 12 moduli bifacciali doppio vetro AIKO ABC (630Wp ciascuno) e 14 moduli TOPCon (590Wp ciascuno) installati sul tetto del Ningxia Electric Power Design Institute Co. Le due tipologie di moduli sono state fissate alla stessa angolazione e parzialmente ombreggiate in determinate ore del giorno.

: 12 moduli bifacciali doppio vetro AIKO ABC (630Wp ciascuno) e 14 moduli TOPCon (590Wp ciascuno) installati sul tetto del Ningxia Electric Power Design Institute Co. Le due tipologie di moduli sono state fissate alla stessa angolazione e parzialmente ombreggiate in determinate ore del giorno. Prestazioni: Per un periodo di 84 giorni, i moduli AIKO ABC hanno ottenuto risultati migliori e hanno prodotto il 9,55% in più di elettricità per kilowatt rispetto ai moduli TOPCon.

Tipo ABC TOPCon Produzione di energia per kWp [kWh] 364,37 332,60 Incremento del rendimento energetico 9,55% riferimento

Zhanjiang, Guangdong (Cina)

Posizione: Longitudine 109°40′ E, Latitudine 21°14′ N

Longitudine 109°40′ E, Latitudine 21°14′ N Clima: Clima monsonico tropicale

Clima monsonico tropicale Installazione: Confronto tra i moduli ABC a doppio vetro da 635Wp e i moduli TOPCon a doppio vetro da 570Wp in condizioni di pieno sole e ombra.

Confronto tra i moduli ABC a doppio vetro da 635Wp e i moduli TOPCon a doppio vetro da 570Wp in condizioni di pieno sole e ombra. Prestazioni: In pieno sole, i moduli ABC hanno ottenuto una produzione di energia per kilowatt superiore dell’1,95% nel periodo in cui è stato effettuato il test.

Tipo ABC doppio vetro 635Wp TOPCon doppio vetro 570Wp Vantaggio Produzione di energia per kWp [kWh] 34,60 33,94 1,95% Produzione cumulativa di energia [kWh] 263,64 232,13 13,57%

Inoltre, in un altro test in cui era presente l’ombreggiatura degli alberi, i moduli ABC hanno dimostrato un notevole incremento del 12,04% nella produzione di energia per kilowatt rispetto ai moduli TOPCon.

Tipo ABC doppio vetro 635Wp TOPCon doppio vetro 570Wp Vantaggio Produzione di energia per kWp [kWh] 10,54 9,41 12,04% Produzione cumulativa di energia [kWh] 80,33 64,36 24,81%

Zhuhai, Guangdong (Cina)

Posizione : Longitudine 113°34′ E, Latitudine 22°16′ N

: Longitudine 113°34′ E, Latitudine 22°16′ N Clima : Clima tropicale monsonico marino

: Clima tropicale monsonico marino Installazione: Sono stati condotti due test

Test 1: Confronto tra i moduli ABC monovetro da 600Wp e i moduli TOPCon monovetro da 580Wp installati con un’inclinazione di 3° e un accumulo di polvere sui bordi corti.

Prestazioni 1: i moduli ABC hanno generato il 4,94% in più di elettricità per kilowatt.

Tipo ABC monovetro 600Wp TOPCon monovetro 580Wp Vantaggio Produzione di energia per kWp [kWh] 46,55 44,35 4,94% Produzione cumulativa di energia [kWh] 27,93 25,92 7,75%

Test 2: Ė stata messa a confronto la produzione effettiva di energia in condizioni di ombreggiamento dinamico che simulano le ombre dei camini.

Prestazioni 2: i moduli ABC hanno mostrato un incredibile aumento del 50,72% nella produzione di energia per kilowatt rispetto ai moduli TOPCon.

Tipo ABC monovetro 600Wp TOPCon monovetro 580Wp Vantaggio Produzione di energia per kWp [kWh] 45,27 30,03 50,72% Produzione cumulative di energia [kWh] 27,24 17,53 55,36%

Giappone