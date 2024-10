BigMat Icos: cittadella dell’edilizia e rivendita edile a Torino

BigMat Icos è un importante punto di riferimento per la rivendita edile a Torino: l’azienda vanta storia e prestigio da oltre 40 anni, ma anche dimensioni imponenti, oltre 80 mila metri quadrati, dove all’interno si trova di tutto. Icos è sinonimo, infatti, di cittadella dell’edilizia e della casa: materiali e soluzioni edili, ferramenta ed elettroutensili, centro colore, piastrelle, arredo bagno, insieme a porte e finestre.

A corredo un servizio di noleggio per attrezzature e macchinari per l’edilizia e uno per la gestione di rifiuti e trasporti. Una solida realtà raccontata dal titolare, Mario Colombino.

Qual è stato il percorso della vostra azienda?

Icos nasce nel 1984: è stata fondata da mio padre e mio zio, grazie all’attività della nostra cava di inerti. Hanno deciso di aprire poi una rivendita e un magazzino edile, che negli anni è cresciuto sempre di più con l’inserimento di tutte le categorie merceologiche, fino allo smaltimento delle macerie e al noleggio.

Un percorso di crescita, quindi, che ci ha permesso di farci chiamare la cittadella dell’edilizia e della casa. La nostra area, formata da un punto vendita, conta 80mila metri quadrati a Torino.

Perché avete aderito a BigMat?

Il nostro ingresso in BigMat, avvenuto due anni fa, è parte di una strategia di sviluppo: volevamo crescere e abbiamo deciso di farlo insieme a nuovi soci.

Abbiamo aperto la società Decos con le famiglie Bechis e De Tommasi, per rafforzare la presenza in città, in provincia e non solo, e un Gruppo così forte faceva proprio al caso nostro. I valori e lo spirito imprenditoriale, allineati con i nostri, ci hanno convinto ancora di più. I risultati si vedono.

Quale tipo di clienti avete?

Quando abbiamo iniziato il 100% erano imprese. Oggi, con l’apertura di diverse aree di business, contiamo per il 75% imprese e artigiani, 20% privati e 5% progettisti e architetti.

Vendete anche prodotti per il colore?

All’interno del nostro punto vendita si può trovare un’offerta completa e specializzata proprio in questo ambito: disponiamo infatti di cinque tintometri per soddisfare le esigenze della nostra clientela professionale e di un’area dimostrativa del colore per accompagnare i privati nella scelta.

Quali sono i prodotti più richiesti per la finitura?

Artigiani e clienti privati propendono per il prodotto lavabile in quanto più pratico. Un altro dei nostri best seller sono le finiture per facciate e cappotti che rispondono alle attuali richieste in ambito di risparmio energetico.

Per gli interni, invece, il focus è il total look degli ambienti con un accento sui prodotti ecologici sempre più richiesti dai privati.

Il cliente tipo chiede direttamente una marca e un prodotto o sceglie in base ai vostri consigli?

Il cliente privato tendenzialmente ascolta i nostri consigli. L’impresa lo fa se deve avviare grossi lavori o se non ha richieste specifiche di capitolato.

Lo fa anche il decoratore, anche se è più fidelizzato alle marche dei prodotti.

La classificazione green di un prodotto è considerata oppure è il prezzo a fare la differenza?

Al momento notiamo poca sensibilità: l’impresa, se obbligata sì, altrimenti il prezzo rimane la prima discriminante.

Con il privato la mentalità è differente: i prodotti ecosostenibili sono molto ricercati, specialmente fra i giovani, che hanno una cultura differente.

Qual è il tipo di supporto che arriva da BigMat?

Nella selezione dei fornitori c’è sicuramente una grande attenzione, così come nell’attuare iniziative di marketing importanti, creare comunicazione e promozione per il sell out in maniera coordinata e condivisa.