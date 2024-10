BigMat F.lli Crusco punta sui pannelli fotovoltaici

F.lli Crusco è il punto vendita edile BigMat e showroom HABIMAT ma all’insegna del green. I pannelli fotovoltaici una volta erano di nicchia, adesso sono una parte consolidata del business della rivendita cosentina. Parola del titolare dell’omonima azienda di distribuzione, Massimo Crusco.

Qual è stato il percorso della vostra azienda?

La nostra azienda è nata nel 1969 con la vendita di materiale edile: cemento, mattoni, insomma edilizia pura.

Nel corso degli anni, con l’arrivo mio e di mio fratello, sono state inserite diverse categorie merceologiche: termoidraulica, ceramiche, sanitari e anche idrosanitario alla fine degli anni Ottanta. Si sono succeduti poi colorificio, ferramenta e showroom.

Abbiamo iniziato a vendere il fotovoltaico nel 2022 per dare completezza alla nostra offerta. Si tratta di un pacchetto che parte dalla progettazione arriva fino al cliente finale.

Perché avete aderito a BigMat?

Perché crediamo nell’aggregazione e nel fare gruppo per competere sul mercato. BigMat permette di sviluppare il business e di crescere. Abbiamo aderito nel 2009 e abbiamo tratto diversi benefici, ampliando il pacchetto dei fornitori e ottimizzando l’esposizione dei prodotti.

Quale tipo di clienti avete?

Per le finiture il 70% sono privati, per l’edilizia l’80% imprese. Per quanto riguarda l’ITS il 50% sono privati e il 50% imprese e installatori.

I pannelli fotovoltaici sono sempre più richiesti. Chi è il cliente di questo prodotto?

I privati. Sempre più persone hanno iniziato a rivolgersi a noi per chiederci il fotovoltaico, dato che ci occupiamo anche di pompe di calore.

Oggi non rappresenta una grande percentuale del nostro fatturato, circa il 10%, ma siamo sicuri che il segmento sia in crescita. Il plus che offriamo è la nostra proposta di fornitura chiavi in mano.

Il fotovoltaico è associato anche a un servizio di consulenza?

Certamente: abbiamo un collaboratore che si occupa di un primo sopralluogo e del preventivo con un business plan di rientro per il cliente; segue poi un altro sopralluogo per l’installazione e la messa in opera.

BigMat offre un supporto per questa tipologia di prodotto?

Sì, il Gruppo offre delle convenzioni con i fornitori per l’acquisto dei materiali oltre che corsi e formazione per i rivenditori attraverso la Scuola BigMat, una scuola specializzata su diversi argomenti.