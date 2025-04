BigMat Decos Noleggio: renting in network per spingere il nuovo business. Intervista ad Alessandro Cossa

Con 13 centri noleggio e una serie di servizi a supporto dell’attività di renting, tra cui anche corsi di formazione specifici per la sicurezza sul lavoro e l’abilitazione degli operatori, BigMat Decos Noleggio è un punto di riferimento nelle provincie di Torino e Asti per il noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia, oltre che di materiali per l’allestimento del cantiere.

Costituita nel 2023 dall’unione delle società Cossa, De Tommasi, Icos e Costruire Santena, tutte associate a BigMat, Decos Noleggio aderisce al programma BigRent, il format del Gruppo dedicato al noleggio professionale, che nel corso degli anni è stato potenziato e strutturato per valorizzare il punto vendita come punto nevralgico e logistico della filiera.

Non un’attività complementare, ma una business unit perfettamente integrata in rivendita, come dimostra la stessa esperienza di Decos Noleggio. YouTrade ha incontrato il presidente Alessandro Cossa.

Quando è nata BigMat Decos Noleggio e quali sono le motivazioni alla base della sua costituzione?

Decos Noleggio nasce con l’obiettivo di creare sinergie tra i suoi soci, cioè Cossa, De Tommasi, Icos e Costruire Santena, e mettere in comune il parco mezzi e le competenze di ciascuno, in modo da ottimizzare il lavoro.

Da molto tempo si pensava di creare una società comune. L’idea promotrice è nata in seno a De Tommasi e Icos, poi la costituzione vera e propria dell’azienda è avvenuta a marzo 2023.

Effettivamente siamo andati a regime intorno al mese di settembre 2023, chiudendo l’anno con discrete soddisfazioni. Se in passato ognuno aveva la necessità di avere un escavatore a testa, con Decos Noleggio si riesce a raggiungere lo stesso fatturato con una quantità minore di mezzi, perché le macchine non sono mai ferme.

Quali obiettivi vi siete dati?

Mettere in comune le macchine e il know-how delle quattro realtà che compongono la società, raccogliendo le esperienze di ciascuno e migliorare continuamente.

Quali vantaggi vi aspettate?

Oltre a quanto detto prima, si viene a creare anche una sinergia territoriale. Tutti i soci sono dislocati tra Torino e provincia, con massimo mezz’ora di distanza l’uno dall’altro. Quindi, si riesce a lavorare molto bene anche localmente.

Un altro vantaggio è quello che deriva dalla centralizzazione degli acquisti. In questo ci sta aiutando molto anche il Gruppo BigMat, di cui tutti e quattro facciamo parte.

Oltre a mettere in comune i mezzi di cui ciascuno dispone, lavoriamo in gruppo anche per la valutazione delle macchine da comprare. Non sono le singole aziende a decidere, ma ragioniamo come un’unica impresa.

Questo ci permette di avere molto più potere contrattuale con i fornitori, tanto che per le piattaforme autocarrate riusciamo anche a fare contratti quadri.

Decos Noleggio aderisce infatti al programma BigRent di BigMat: quali sono i vantaggi?

Tutti i soci di Decos Noleggio aderivano già singolarmente al programma BigRent, oltre a far parte del Gruppo BigMat.

De Tommasi, per esempio, è uno dei soci storici del Gruppo; noi di Cossa siamo in BigMat da quasi 20 anni, mentre negli ultimi quattro-cinque anni sono entrati anche Icos e Costruire Santena, portando un grande valore aggiunto.

Il marchio BigRent è gestito dal Gruppo BigMat già da qualche anno, ma il vero sviluppo sta arrivando in questo ultimo periodo. Tra i vantaggi c’è sicuramente il discorso di un unico brand. A questo si aggiungono una comunicazione comune, un sito unico, la condivisione delle informazioni e delle esperienze con gli altri soci BigRent dislocati in Italia.

Il Gruppo ha inserito, per essere sempre più specializzati, un referente che arriva dal mondo del noleggio con una forte esperienza del mercato, che ci sta aiutando a capire quali macchine comprare e come muoverci sul territorio.

Quali sono state le principali difficoltà che avete incontrato nel mettere in piedi l’attività?

Non parlerei di difficoltà, ma di sfide. La chiave è avere le idee chiare e un obiettivo forte che ci traghetti nel futuro, dopodiché le difficoltà ci sono quotidianamente e si affrontano man mano.

La forza di questa società è la sinergia tra i soci. I diversi punti di vista e le differenti strategie sugli acquisti non sono dei limiti, ma delle opportunità di confronto.

Stiamo creando un modo di lavorare comune: facciamo riunioni periodiche per valutare i risultati e capire che cosa si può migliorare, sulla base delle quali prendiamo poi le decisioni. A livello organizzativo abbiamo inserito una persona con una forte esperienza nel settore del noleggio.

Avete intravisto lavori importanti nella zona? Avete già preso qualche commessa importante?

Decos Noleggio non nasce come risposta a una esigenza di mercato immediata, ma come società che guarda al futuro e alle sfide che si prospettano nel medio-lungo periodo.

Nel mercato dell’edilizia e del noleggio si vedono ogni giorno concentrazioni di aziende e l’avvento di grandi player: confrontarsi con loro in futuro non sarà semplice, perché sono strutture molto organizzate e che hanno la possibilità di investire pesantemente in termini di innovazione, tecnologia e risorse.

Il fatto di esserci messi insieme e di essere diventati più grandi, ci permette di affrontare meglio questi nuovi competitor.

Quanti punti di noleggio ha Decos?

In tutti i nostri punti vendita BigMat si può usufruire del servizio noleggio. Abbiamo 13 punti noleggio, di cui 8 più strutturati, dove è possibile usufruire anche del servizio di manutenzione.

Avete un centro di manutenzione interna o vi affidate a officine esterne?

Abbiamo officine interne per le manutenzioni ordinarie.

Tuttavia, non avendo sufficiente tempo e risorse per espletare tutte le operazioni internamente, poiché è difficile trovare e formare meccanici, dobbiamo necessariamente appoggiarci anche a officine esterne.

Ci sono inoltre alcune manutenzioni che devono essere inevitabilmente fatte all’esterno perché richiedono particolari licenze. Disponiamo anche di alcune officine mobili che si recano direttamente in cantiere o presso la sede dell’impresa per la manutenzione ordinaria.

Quando invece la macchina è ferma per un guasto, se non è possibile ripararla, procediamo a una sostituzione, cercando sempre di intervenire con la massima tempestività.

Come si compone il vostro parco macchine?

L’obiettivo del nostro parco macchine è quello di servire i nostri clienti che arrivano dal mondo dell’edilizia e delle infrastrutture. Le famiglie più importanti riguardano il movimento terra, il sollevamento e il trasporto, gruppi elettrogeni e illuminazione, oltre a tutto il mondo dell’attrezzatura da cantiere e gli elettroutensili.

Quali marchi trattate?

Abbiamo accordi con i fornitori leader del mercato anche grazie al supporto del Gruppo BigMat. Negli ultimi anni non abbiamo più focalizzato l’attenzione sul marchio, ma sulla disponibilità del prodotto, data la difficile situazione del mercato produttivo.

Quali sono le macchine più richieste? Quali meno?

Le macchine più richieste sono quelle legate al Pnrr, quindi alla cantieristica stradale e ai maxi cantieri, con mezzi per il movimento terra, il sollevamento, il trasporto. Non ci sono, invece, prodotti che registrano particolari flessioni.

Disponete anche di attrezzatura e utensili da cantiere: che tipo di prodotti offrite?

Anche qui vale il tipo di prodotto. Soprattutto per le piccole macchine, l’affidabilità è la variabile più importante nella scelta del fornitore.

Offriamo attrezzatura per la demolizione, avvitatori, attrezzatura da cantiere, smerigliatrici, macchine per il trattamento delle superfici e per levigare il cemento armato.

Per quanto riguarda il noleggio di piccole attrezzature, invece, dopo un boom iniziale c’è stato un rallentamento sul mercato dovuto anche al fatto che molti artigiani hanno preferito l’acquisto al noleggio.

Quali servizi proponete ai vostri clienti a supporto del noleggio?

Oltre al servizio di officina mobile, offriamo anche il trasporto del mezzo in cantiere. Inoltre, sicuramente da non sottovalutare, la consegna rapida. Nei nostri centri noleggio ci impegniamo per avere macchine sempre disponibili. E poi, non dimentichiamo la formazione, propedeutica al noleggio.

A chi sono rivolti i corsi di formazione e come sono organizzati?

Ci sono alcune tipologie di macchine che non possono essere noleggiate senza una specifica formazione. Ci avvaliamo di enti esterni che provvedono a formare i nostri clienti qualora ne avessero l’esigenza.

I corsi di formazione BigRent Decos Noleggio sono progettati ed erogati per l’abilitazione e per la sicurezza sul lavoro degli operatori di macchine e attrezzature. Al termine dei corsi viene rilasciato il certificato di abilitazione.

Quali sono i corsi più richiesti? Qual è l’età media dei partecipanti?

I corsi più richiesti riguardano le piattaforme di lavoro elevabili, le macchine movimento terra e l’utilizzo di gru.

L’età è abbastanza eterogenea: i patentini richiedono un rinnovo ogni cinque anni, quindi tra i partecipanti troviamo sia i più giovani, che si approcciano per la prima volta al settore, sia coloro che devono rinnovare la certificazione.

Com’è andato il 2024 sul fronte dell’attività di noleggio?

Il 2024 è stato un anno positivo, con una leggera crescita rispetto all’anno precedente. Sicuramente il noleggio segue un trend migliore rispetto a quello della vendita tradizionale dei materiali edili. Questi dati sono confermati dalle associazioni di categoria a livello nazionale.

Anche il 2025 sembra essere partito abbastanza bene, ma resta da capire come si evolverà.

Aderite al Piano di Transizione 5.0?

In parte sì, e in parte no. Precedentemente era molto più semplice aderire alle agevolazioni fiscali, ora la burocrazia necessaria è aumentata in maniera significativa.

Pensate che il Pnrr possa portare nuove opportunità per la vostra attività?

Il Pnrr è una opportunità che però non cambierà di molto quello che già facciamo. Credo che l’anno apice, in termini di volumi, sarà proprio il 2025.

La fine del superbonus e il nuovo assetto dato dal Governo agli incentivi fiscali in ambito edilizio avrà ripercussioni significative sulla vostra attività?

In generale sono stati anni complessi. Passare da un incentivo del 110% a un’agevolazione del 50% per la prima casa e del 36% sulla seconda casa, che dal 2026 sarà estesa anche all’abitazione principale, non è una scelta che ci agevola molto.

Una coda più lunga nella riduzione degli incentivi ci avrebbe certamente favorito. Onestamente non so quanto la soglia del 36% possa portare vantaggi e non vorrei che si creasse di nuovo del sommerso, a svantaggio di tutta la filiera.

Avete nuovi progetti nel cassetto?

Certamente sì e ogni giorno lavoriamo per sviluppare l’idea iniziale alla base della società.

Che consiglio si sentirebbe di dare a un rivenditore che vuole approcciarsi al mondo del noleggio?

Un consiglio, che vale per la vendita ma ancora di più per il mondo del noleggio, è l’utilizzo dei numeri. Noleggiare macchine è come immobilizzare del denaro, con rendimenti e un ritorno sull’investimento: avere un controllo efficace, preciso e immediato dei numeri è indispensabile per gestire questa attività.

Il noleggio è un’opportunità di business per la rivendita, sia in termini di fidelizzazione della clientela, sia in termini economici.

Un secondo consiglio che mi sento di offrire è quello di iniziare a sperimentare il noleggio e imparare giorno dopo giorno, sbagliando e migliorando costantemente. Per iniziare, è sufficiente partire. E se si fa parte di una rete, si ha la possibilità di confrontarsi costantemente, con tutti i vantaggi che questo comporta.

Il vantaggio di essere in Gruppo

L’attività di Decos Noleggio può contare sulla sinergia di BigMat Decos, società per la commercializzazione di materiali per l’edilizia che racchiude le famiglie De Tommasi con l’omonima azienda, Bechis (Costruire Santena) e Colombino (Icos).

«Il vero vantaggio che ci contraddistingue dai big player, che fanno solo noleggio o solo rivendita, è l’unione delle diverse realtà, che ci consente di creare sinergie e diventare un referente unico sul territorio. Da noi il cliente trova i prodotti da acquistare e le macchine per applicarli in cantiere da noleggiare», afferma Alessandro Cossa.

BigMat Decos può contare su due punti vendita a Grugliasco (Torino) e Villanova D’Asti (Asti), che offrono tutti i prodotti per l’edilizia, il colore e la ferramenta.

«I prodotti stanno diventando sempre più tecnologici. La complessità non sta tanto nell’offrire una vasta gamma di materiali, quanto nel garantire un servizio a supporto della vendita inteso come certificazioni per la parte tecnica e per la sicurezza in cantiere, disponibilità dei prodotti, e una logistica efficace per consegnare il più velocemente possibile i materiali ai clienti.

In questo senso, diventa molto importante creare delle forti partnership con i produttori, in modo da concludere accordi che permettano di raggiungere marginalità adeguate per garantire il servizio.

Essere parte del Gruppo BigMat ci aiuta molto in questo e non solo. Infatti, oltre ad accordi quadro sempre più competitivi, il Gruppo offre una formazione per tutti gli addetti ai lavori, una comunicazione online e offline del servizio BigRent, oltre a permettere un confronto continuo con altri rivenditori che credo sia il plus che ci contraddistingue da altri gruppi».