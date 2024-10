Beghelli diventa partner della fondazione Cer per la transizione energetica

E’ stato siglato l’accordo tra Beghelli e Fondazione Cer Italia, un concreto impegno comune a sostegno della partecipazione attiva nelle comunità energetiche da parte di enti locali, cittadini e aziende che si uniscono per generare, consumare e condividere localmente energia rinnovabile, perseguendo l’obiettivo di una parziale autosufficienza energetica.

Obiettivo: autosufficienza energetica

La Fondazione Cer Italia, istituita su iniziativa del Comune di Montevarchi ed Energy Montevarchi Srl, a seguito dell’emanazione del decreto Cacer e delle regole del Gse è la prima Cer ad agire a livello nazionale.

Si può aderire da ogni parte d’Italia, come semplici consumatori, beneficiando di un risparmio fino al 30% sulla bolletta energetica, e come prosumer – produttori e consumatori di energia – se si dispone di superfici su tetti o capannoni per l’installazione di un impianto fotovoltaico, riducendo i costi energetici fino al 60%, grazie all’energia prodotta e autoconsumata e a quella immessa nella Cer ed incentivata.

Beghelli fornirà agli aderenti alla Fondazione la possibilità di usufruire dei servizi di progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione ordinaria di impianti fotovoltaici, a condizioni economiche riservate.

Grazie a questo sistema di condivisione, si crea un tessuto comunitario che ottimizza l’utilizzo di energia rinnovabile, producendo un generale beneficio economico, ambientale, culturale e sociale.

Il presidente Cer e il direttore marketing di Beghelli

«Accolgo con grande entusiasmo la partnership con Beghelli. Il protocollo d’intesa che è stato firmato segna un’opportunità significativa nella promozione di una partecipazione attiva di tutti per la produzione, il consumo e lo scambio di energia provenienti da fonti rinnovabili per tutti e su tutto il territorio nazionale», dichiara la Presidente della Fondazione Cer Italia e Sindaca di Montevarchi Silvia Chiassai Martini.

«Un sentito ringraziamento a Beghelli, da sempre al fianco delle necessità dei cittadini per il miglioramento della qualità della vita, che ha saputo riconoscere il valore della nostra Fondazione e ha deciso di offrire un supporto concreto ai membri della nostra Comunità Energetica, aiutandoli nella scelta più adeguata per i loro impianti fotovoltaici».

«È fondamentale continuare a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Supportiamo le Comunità Energetiche e attraverso partner autorevoli come Fondazione Cer Italia confermiamo il nostro impegno attivo per la transizione verso un futuro energetico sostenibile», afferma Luca Beghelli, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Beghelli.

«La nostra tecnologia combina gli impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e domotica. In questo modo si ottimizza la produzione ed il consumo consapevole di energia. Tutto ciò si traduce in autosufficienza energetica, sostenibilità e tutela dell’ambiente».