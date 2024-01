Baumit: nuova vita per la casa in 114 tonalità

Colorazioni Baumit, una estesa palette per le facciate, con otto sfumature aggiuntive e 12 scelte di bianco. Più espressività con la serie LifeColor, mentre la tecnologia Cool Pigments raffredda la superficie e Drypor Effect la rende idrorepellente.

Grazie a una palette di oltre mille colorazioni Baumit Life contribuisce a rendere uniche le facciate. Il cuore del sistema è composto da 114 toni principali, ciascuno con otto sfumature aggiuntive.

Il sistema è completato da 12 tonalità di bianco selezionate e 30 finiture in mosaico Mosaiktop. Inoltre, per il 2023 l’azienda ha incluso altri 180 colori di tendenza, oltre alle tecniche Creativtop e le tonalità Lasur, Glitter e Metallic.

Naturale con un tocco verdastro, ombroso con sfumature grigiastre, terroso con toni brunastri: queste le combinazioni di colori del sistema Baumit LifeColor scelte per esprimere le tendenze 2023.

Ogni nuova striscia è composta da 20 nuove serie di colori e nove diverse sfumature: le tonalità inserite sono state incorporate anche a livello numerico e non disturbano l’ordine preesistente. I vecchi codici colore rimangono validi.

Esterni come interni

Grazie alla nuova serie LifeColor anche le facciate possono così beneficiare di un look espressivo, parimenti al design degli interni. Le tendenze dominanti scelte da Baumit portano quattro nomi suggestivi e richiedono specifiche tonalità di colore e sfumature: Hygge, Boho, Metallic e Concrete.

Ispirata all’accogliente tendenza dell’arredamento minimalista scandinavo, Hygge combina colori chiari e piacevoli con diverse tonalità di bianco e legno sulla facciata.

Colori naturali forti, come oro, ocra, ruggine e legno, disegnano anche gli esterni dell’edificio secondo la tendenza dell’arredo Boho che sta conquistando anche le facciate.

Come suggerisce il nome, Metallic porta invece verso l’esterno un altro stile di interior design, con superfici metalliche che producono diversi effetti di luce. Infine, Concrete, semplice e moderno, ispirato al cemento che unisce

colori freddi e caldi.

Colori scuri in facciata

Le colorazioni del sistema colore Baumit Life consentono di personalizzare cromaticamente rivestimenti che dal punto di vista tecnologico presentano diversi vantaggi.

L’innovativa tecnologia Cool Pigments, applicata a StarTop, StarColor, PuraTop e PuraColor, grazie a pigmenti speciali che raffreddano le superfici fino a 10 gradi centigradi, consente ad esempio di contrastare il surriscaldamento delle superfici delle facciate esterne.

I cool pigments riflettono un’alta percentuale della luce solare, riducendo così la temperatura della facciata e rendendo possibile l’applicazione di colori scuri sull’intera superficie di un sistema di isolamento termico a cappotto.

Inoltre, le superfici più fredde contribuiscono alla stabilità e alla durata del colore. Il pigmento è direttamente aggiunto a rivestimenti e pitture durante la produzione.

Autopulente

Altra tecnologia firmata Baumit è l’esclusiva formulazione Drypor Effect che rende la superficie idrorepellente impedendo alle gocce di pioggia di depositarsi sulla facciata.

L’acqua scivolando via raccoglie e porta via con sé le particelle di sporco, per una efficace azione autopulente.

Il nuovo filler con proprietà autopulenti ed elevatissimo punto di bianco, ancora più semplice da lavorare, è protagonista della nuova generazione di rivestimenti Baumit StarTop a base di resine silossaniche.

La superficie di Baumit StarTop è composta da tantissimi pori, che consentono una veloce distribuzione delle particelle di acqua che entrano a contatto con la facciata, velocizzandone l’asciugatura. E la sua microstruttura, che analizzata al microscopio richiama la forma del corallo, permette di offrire un’elevata resistenza agli agenti atmosferici e una migliore resa cromatica.

di Sara Giusti