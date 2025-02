Ancora più sostenibilità e innovazione per la società benefit Fila Solutions

Diventata nel 2024 società benefit, Fila Solutions si impegna a rafforzare ulteriormente il suo impegno definendo nuovi obiettivi misurabili e verificabili di sostenibilità e innovazione.

I costanti investimenti in innovazione e le strategie commerciali hanno portato Fila Solutions a una crescita del fatturato a doppia cifra, superando a livello complessivo i 25 milioni.

Tutti i prodotti sono realizzati con tecnologie a basso impatto ambientale, i detergenti contengono ingredienti biodegradabili fino al 98% (in conformità con il regolamento detergenti 648/2004), mentre le formulazioni a base acqua rappresentano l’84% sul totale della produzione, crescendo di un punto percentuale rispetto al 2023.

Per proteggere gli edifici dal degrado provocato dall’acqua e avere ambienti salubri, l’azienda ha rafforzato il Sistema Active, introducendo ACTIVE1 e ACTIVE2 in formato da 5 litri. Prodotti efficaci nel proteggere da possibili disagi come la muffa, prevenendola o eliminandola; scongiura inoltre l’insorgere di ambienti malsani che a lungo andare possono portare problemi respiratori, infiammazioni o allergie.

Per la protezione delle superfici Fila Solutions ha presentato la nuova linea Harder Rock, con la quale anche le pietre più friabili possono essere protette e consolidate in profondità. Questa gamma di prodotti viene impiegata in un processo industriale che utilizza tecniche tradizionali, come l’immersione, adattandosi alle caratteristiche specifiche di ogni tipo di pietra. Una tecnologia che rende i materiali resistenti all’erosione, idrorepellenti e protetti contro agenti contaminanti, mantenendo l’aspetto naturale della pietra e la sua scivolosità originale.

Altra innovazione è la tecnologia antiacido Total Protection, formulata da Fila Tech. Questo trattamento antiacido, idrorepellente e antimacchia non solo preserva la bellezza naturale della pietra, ma migliora anche la sua praticità d’uso. Grazie alla sua formula avanzata, offre una protezione duratura contro gli acidi e mantiene una finitura estetica che non ingiallisce nel tempo. Inoltre, il micro-coating facilita la manutenzione, permettendo alla pietra di adattarsi perfettamente alla quotidianità senza compromettere la sua bellezza e resistenza.

Il mondo Fila Tech offre anche tecnologie tonalizzanti, antimacchia e antibatteriche per migliorare e qualificare le superfici lapidee direttamente in linea produttiva.