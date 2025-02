Anche un premio di prossimità al BigMat International Architecture Award 2025

Torna il BigMat International Architecture Award (BMIAA), il solo evento di questo genere organizzato da un gruppo di distribuzione di materiali edili.

Giunto alla sua settima edizione, il Premio Internazionale di Architettura si arricchisce quest’anno di un nuovo riconoscimento attribuito a progetti sviluppati in collaborazione tra architetti e imprese locali utilizzando materiali acquistati nelle rivendite BigMat.

Premio di Prossimità

«Nell’edizione 2025 del BMIAA, attraverso l’introduzione del Premio di Prossimità, abbiamo voluto mettere anche l’accento sul dialogo nei territori e valorizzare il grande fermento che caratterizza le nostre province più piccole e i centri di ridotte dimensioni, laddove si trova un patrimonio di bellezza costruttiva, naturale e umana davvero notevole», dichiara Matteo Camillini, Managing Director BigMat Italia e International.

E aggiunge: «Il punto vendita BigMat, l’architetto e il costruttore sviluppano una sinergia operativa e un’expertise imprescindibili per costruire meglio, insieme. L’edilizia di oggi deve creare il patrimonio immobiliare di domani, obiettivo che possiamo centrare solo in un’ottica di profonda collaborazione. Da qui l’idea di un premio che metta in luce il valore di tutti i piccoli e grandi progetti che i punti vendita BigMat seguono e realizzano ogni giorno, in sinergia con imprese e progettisti del territorio».

Per candidarsi al Premio di Prossimità BigMat, l’architetto deve disporre di un codice di registrazione fornito dal punto vendita BigMat dell’area territoriale in cui si trova il progetto realizzato. Tale codice può essere ottenuto dal partner BigMat o dal costruttore che ha collaborato al progetto, a condizione che quest’ultimo abbia acquistato materiali in un punto vendita del Gruppo.

BigMat International Architecture Award

Nelle ultime due edizioni sono stati complessivamente più di 1.700 i progetti candidati al BigMat International Architecture Award, che accanto alle grandi opere di architettura dà risalto anche ai progetti di piccola scala, valorizzando opere sinonimo di innovazione, sostenibilità, benessere abitativo ed efficienza energetica.

Il Premio Internazionale di Architettura BigMat prosegue dunque nel proposito di riconoscere l’eccellenza architettonica nei sette Paesi in cui BigMat è presente con i suoi punti vendita: Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna.

Due i Gran Premi assegnati: il Gran Premio per progetti di grande rilevanza nella categoria generale dell’architettura, e il Gran Premio di Prossimità per progetti sviluppati in stretta collaborazione tra architetti e costruttori locali, utilizzando materiali acquistati nelle rivendite BigMat. Da evidenziare, tra i riconoscimenti anche il Premio Giovani, una menzione speciale riservata ad architetti under 40.

La giuria internazionale valuterà le opere candidate, e ciascun giurato nazionale selezionerà per il proprio Paese 20 progetti (12 per il Premio di Architettura e 8 per il Premio di Prossimità). Tra le 140 opere ammesse in concorso verrà selezionata la rosa dei 14 finalisti (7 per ogni categoria).

I premi avranno un valore complessivo di 82.500 euro, il più alto mai raggiunto, e saranno così ripartiti

1 Gran Premio Internazionale da 30.000 euro

6 riconoscimenti nazionali da 1.500 euro ciascuno,

1 Gran Premio Internazionale di Prossimità (20.000 euro all’architetto e 10.000 euro all’impresa di costruzione in voucher per acquisti presso la rivendita BigMat abbinata al progetto)

6 Premi Nazionali (1.000 euro all’architetto e 1.000 euro all’impresa di costruzioni in voucher per acquisti presso la rivendita BigMat abbinata al progetto).

Premio Giovani da 1.500 euro

Il periodo per l’iscrizione e la presentazione della documentazione necessaria a concorrere all’edizione 2025 di BMIAA è compreso tra il 14 febbraio e il 24 aprile. Per ulteriori informazioni: www.architectureaward.bigmat.com