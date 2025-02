Altroconsumo lancia un gruppo d’acquisto per le pompe di calore

Altroconsumo lancia il portale www.riscaldaerisparmia.it, dove sarà possibile aderire al gruppo d’acquisto grazie al quale i cittadini potranno acquistare e installare a casa loro una pompa di calore con sistema aria-acqua.

Questa iniziativa rientra nel più ampio progetto europeo Clear-HP, co-finanziato dall’UE, nato per favorire la transizione energetica attraverso la diffusione di soluzioni di riscaldamento più efficienti ed ecologiche.

A partire dal 12 febbraio, i consumatori potranno pre-aderire al gruppo d’acquisto registrandosi gratuitamente e senza alcun vincolo sul portale. Dopo l’iscrizione sarà possibile accedere alla propria area personalizzata e inserire informazioni sulla propria abitazione.

A partire dal momento in cui l’offerta sarà disponibile sulla Piattaforma, ovvero il 25 marzo 2025, l’utente potrà valutarla liberamente e, se di interesse, tramite un click essere reindirizzato sul sito del Partner prescelto per approfondire il prodotto, il suo prezzo e chiedere di essere contattato per un approfondimento, sopralluogo, fattibilità e preventivo finale sul quale verrà applicato lo sconto previsto da Altroconsumo.

Parallelamente, Altroconsumo organizzerà una serie di workshop informativi, con il supporto di tecnici del settore, in programma l’11, 18 e 25 marzo, per fornire ai consumatori strumenti utili a comprendere i benefici della tecnologia e le migliori soluzioni disponibili.

Sfruttando l’energia termica dell’aria esterna per fornire riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, le pompe di calore rappresentano una soluzione efficace per ridurre i consumi energetici domestici e abbattere le emissioni di CO₂ con risparmi in bolletta fino al 50%.

Il progetto Clear-HP

Il gruppo d’acquisto di Altroconsumo per le pompe di calore è parte del progetto Clear-HP, co-finanziato dall’Unione Europea e portato avanti da un consorzio di organizzazioni di consumatori, attive anche in Belgio, Bulgaria, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna, guidate dal BEUC (Organizzazione Europea dei Consumatori), in collaborazione con l’International Consumer Research & Testing (ICRT).

L’obiettivo è fornire informazioni chiare e affidabili sui benefici delle pompe di calore ai consumatori, migliorare l’accesso agli incentivi disponibili e favorire l’adozione di tecnologie energeticamente efficienti per il riscaldamento domestico.

Il traguardo del progetto è quello di arrivare a più di 40mila consumatori europei con pompe di calore installate e ben funzionanti.

Attraverso il gruppo d’acquisto di Clear-HP, Altroconsumo mira a garantire ai partecipanti l’accesso a pompe di calore rigorosamente testate e a condizioni vantaggiose, oltre a supporto nell’iter di installazione, assistenza personalizzata e un percorso informativo dedicato.

Opinioni e percezioni degli italiani sulle pompe di calore: l’indagine di Altroconsumo

Nonostante le pompe di calore siano un’opzione vantaggiosa per risparmiare e ridurre le emissioni, la diffusione di questa tecnologia in Italia è ancora limitata, principalmente a causa della scarsa conoscenza del prodotto e delle preoccupazioni sui costi iniziali di acquisto e installazione.

Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo tramite la piattaforma AC Makers tra il 27 settembre e il 2 ottobre 2024 su un campione di oltre 1.800 italiani distribuiti come la popolazione generale, il 27% degli intervistati utilizza già una pompa di calore, come sistema principale o integrativo.

Tra questi, il 79% si dichiara soddisfatto del proprio impianto, evidenziando come principali punti di forza la facilità d’uso (80%) e l’efficienza nel riscaldare e raffrescare la casa (78%).

I motivi per cui si sceglie di installare una pompa di calore sono principalmente la possibilità di riscaldare e raffrescare casa con un unico sistema (63%) e per una maggiore efficienza energetica con un relativo risparmio in bolletta (54%). Un quarto di chi usa una pompa di calore (25%) è stato invogliato da agevolazioni e incentivi.

Tra coloro che ancora non possiedono una pompa di calore, il 40% sta valutando di installarne una nei prossimi tre anni, principalmente per motivi di efficienza energetica (75%), di praticità nel poter riscaldare e raffrescare casa con un unico sistema (45%), e per ridurre l’impatto ambientale (42%). Il 41% ritiene, inoltre, importante la possibilità di accedere a incentivi e agevolazioni fiscali.

Tuttavia, il 60% ancora non prevede di adottare questa tecnologia a breve, citando tra i principali motivi i costi elevati di acquisto e installazione (30%) e la scarsa conoscenza di questi sistemi (26%).

Con il lancio del portale www.riscaldaerisparmia.it e la creazione del gruppo d’acquisto, Altroconsumo intende rispondere a queste esigenze, offrendo ai consumatori strumenti concreti per approfondire la conoscenza delle pompe di calore, accedere a offerte e usufruire di un supporto qualificato nella scelta e installazione dell’impianto.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.riscaldaerisparmia.it.