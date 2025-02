Al via BigMarket, l’evento di Gruppo BigMat per i professionisti dell’edilizia

Inizia oggi, giovedì 27 febbraio 2025, la due giorni dedicata a BigMarket, l’evento organizzato da Gruppo BigMat a Firenze (Fortezza da Basso) riservato ai professionisti dell’edilizia per esplorare in anteprima le novità della filiera. L’edizione 2025 di BigMarket coincide con il decimo compleanno della manifestazione.

Gli oltre 150 associati del Gruppo e i 113 fornitori partner di BigMat selezionati come espositori hanno l’opportunità di interfacciarsi tra loro per ragionare sullo stato dell’arte del mercato edilizio, per valutarne le prospettive e per esaminare le novità da proporre ai clienti nel corso del 2025.

Ampio spazio è riservato a HABIMAT, l’insegna del Gruppo BigMat dedicata agli showroom che si occupano di finiture d’interni e di complementi d’arredo. Un focus particolare è anche destinato a BigRent, il servizio per il noleggio di piccole e medie attrezzature per l’edilizia del Gruppo BigMat.

Nel corso delle due giornate fiorentine sono organizzate anche numerose tavole rotonde allo scopo di esplorare temi chiave come il credito al consumo, l’assicurazione crediti commerciali, la digitalizzazione dei listini e le nuove strategie per la distribuzione.

All’inaugurazione di BigMarket ha partecipato anche Julio Velasco, allenatore della squadra nazionale femminile di volley medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. BigMat è sponsor ufficiale delle Nazionali Italiane di Pallavolo dal 2023.