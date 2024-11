Aerogel Tech: l’isolamento termico leggero come l’aria

Aerogel Tech è un materiale innovativo, composto per il 98% circa da aria e da una minima percentuale di silice amorfa (SiO2), che offre prestazioni isolanti eccezionali.

È stato sviluppato da Biemme e sfrutta le proprietà della silice amorfa per creare una soluzione altamente performante, leggera, versatile e pratica da applicare, perfetta per l’edilizia e l’industria sostenibile.

Isolamento termico: composizione e vantaggi

Aerogel Tech è formato da una matrice di nanoparticelle di silice che intrappolano l’aria, riducendo al minimo il trasferimento di calore. Questo garantisce un isolamento termico superiore con spessori ridotti.

Nonostante la sua leggerezza, l’aerogel è un materiale sorprendentemente resistente, in grado di assorbire urti e vibrazioni anche in condizioni estreme.

Grazie alla sua traspirabilità, previene efficacemente la formazione di condensa e muffe, migliorando la qualità dell’aria negli ambienti in cui è applicato.

Inoltre, è completamente atossico e sicuro per l’uomo e l’ambiente. Essendo ignifugo e riciclabile, rappresenta una scelta sostenibile e risponde perfettamente alle esigenze di un’edilizia più ecologica.

Applicazioni

Nel settore edilizio, Aerogel Tech è ideale per l’isolamento di pareti, tetti e soffitti, sia in nuove costruzioni che in ristrutturazioni. Grazie al suo spessore di pochi millimetri, ottimizza gli spazi aumentando l’efficienza termica, risultando perfetto per edifici storici.

Nell’industria, è impiegato in impianti ad alte temperature come tubazioni e serbatoi aerospaziali, grazie alla sua resistenza alle condizioni estreme.

Perché preferire Aerogel Tech ai prodotti già presenti sul mercato? Rispetto ai materiali tradizionali, garantisce spessori ridotti e un’efficienza superiore durante il tempo, facilitando l’installazione anche in spazi difficili.

La sua durabilità lo rende un investimento a lungo termine, riducendo la manutenzione e mantenendo invariate le prestazioni.

Inoltre, contribuisce alla riduzione dei consumi energetici, rendendo questo prodotto una scelta vincente per l’efficienza e la sostenibilità.

di Franco Saro