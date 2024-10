4Bild: crescita, innovazione e nuovi punti vendita

Attualità

Quali novità hanno interessato il vostro gruppo nel 2023?

Nel 2023 4Bild ha realizzato un ulteriore importante step di consolidamento e crescita: Bild Distribuzione, la nostra società capogruppo, è stata infatti trasformata in società per azioni, con un contestuale aumento di capitale.

4Bild, progetto imprenditoriale che pone le basi sull’esperienza, la reputazione e la capacità di innovare e fare sviluppo, ha da sempre l’obiettivo di generare valore per le persone che lavorano al suo interno e di far crescere dialoghi costruttivi con la produzione e le imprese clienti.

Dopo esserci dotati, già da tempo, di un codice etico, che esprime i principi di azione e le responsabilità che il gruppo si impegna a rispettare, l’azienda ha poi implementato il modello organizzativo 231 con cui si indirizzano i comportamenti di ogni collaboratore al rispetto delle norme attinenti alla responsabilità di impresa.

L’azienda sta adottando, inoltre, una prospettiva Esg integrata per allineare la propria strategia ai temi di governance, ambientali e sociali.

Quali iniziative avete già introdotto per il 2024?

Nel 2024 nuove aperture vanno a rafforzare ulteriormente il network 4Bild, che è oggi presente sul territorio con 21 punti vendita e 4 e-shop.

Quattro nuovi punti vendita, l’apertura di un nuovo 4Bild Casa a San Donato Milanese (uno showroom di finiture per la casa di più di 400 metri quadrati) e di un 4Bild Point a Monza, in via Bainsizza 7, a 1 chilometro e mezzo dal centro della città: 3.200 metri quadrati di magazzino edile coperto con materiali tecnici e di base, con un punto 4Bild Colore, con un’area dedicata agli specialisti del secco e con il noleggio di attrezzature.

A settembre, sempre in via Bainsizza, aprirà anche un nuovo 4Bild Loft di 700 metri quadrati, portando a 22 il numero totale dei punti vendita 4Bild.

Ad ottobre poi, con l’apertura a Cernusco sul Naviglio in via Torino 24 di un nuovo 4Bild Casa, multi-vetrine di 200 metri quadrati, i punti vendita di 4Bild diventeranno 23.

Come è andato fatturato 2023?

Il 2023 ha segnato una crescita di fatturato pari al 4% rispetto al 2022.

Quali sono le vostre aspettative per quest’anno?

Il 2024 è iniziato bene, con valori di vendita in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. E con tante opportunità da cogliere.

Come giudicate la redditività del vostro gruppo?

Buona, con diverse leve per puntare a ulteriori miglioramenti.

Nel corso del 2023 avete aggiunto nuovi prodotti o servizi?

Il mondo della distribuzione di materiali edili si deve sempre di più confrontare con il tema della sostenibilità.

È per questo che 4Bild, che da sempre è attenta a questi temi, ha aderito al consorzio Rec, il primo consorzio dei rivenditori di materiali per l’edilizia per la raccolta dei rifiuti da costruzione e demolizione, contribuendo a raggiungere gli obiettivi di economia circolare nel settore dell’edilizia.

Il consorzio crea un network nazionale di magazzini edili, per ottimizzare i servizi di gestione rifiuti, sostiene il riciclo e facilita la diffusione e la vendita di nuovi materiali riciclati di qualità.

All’interno di un numero sempre crescente di nostri magazzini edili nel 2023 abbiamo aperto nuovi punti di raccolta preliminare delle macerie. I nostri clienti usufruiscono quindi di un nuovo servizio tale per cui in un unico viaggio hanno un doppio vantaggio: scaricano le macerie e caricano i materiali.

È stato inoltre implementato in nuovi 4Bild Point il servizio di noleggio attrezzi per i segmenti di mercato dell’edilizia, dell’industria e del giardinaggio per offrire soluzioni customizzate e flessibili a tutti i clienti 4Bild.

Avete progetti in programma?

4Bild investe costantemente per stimolare e sostenere la propria crescita. In particolare, è in atto un processo di trasformazione digitale grazie all’applicazione di tecniche lean, tipicamente proprie nei processi di produzione, anche dei nostri processi distributivi, con uno sguardo continuo ai temi del paradigma 4.0.

L’adozione, quasi 20 anni fa, di un sistema gestionale condiviso tra tutti gli attori di 4Bild ha permesso, in tutti questi anni, un costante processo evolutivo che prosegue ininterrottamente, alimentato costantemente da tutti i livelli di 4Bild.

Attraverso la 4Bild Accademia, continuiamo inoltre a investire tantissimo nella formazione prima di tutto dei collaboratori e anche dei clienti. Si pensi che nel 2022 sono state erogate più di 2.500 ore-uomo di formazione. Nel 2023, le ore-uomo erogate sono diventate 3.800

Nei primi mesi del 2024 le attività di formazione si stanno svolgendo senza sosta con un ulteriore incremento rispetto agli anni precedenti.

Digitalizzazione, formazione e sostenibilità sono gli asset che 4Bild persegue oggi per aumentare costantemente la propria competitività nel mondo della distribuzione edile.

Scenari di mercato

Rilevate tensioni sui prezzi o su qualche materiale?

Iniziamo a registrare tensioni sulla piazza di Milano, segnale che il mercato della distribuzione non è ancora maturo, ovvero quando i volumi calano anziché difendere i margini si tende ad abbassare i prezzi, dinamica che certamente non aiuta la creazione di valore.

Come gestite i listini?

Da mesi i listini da aggiornare vengono reperiti attraverso la piattaforma DPrice per i fornitori aderenti a DPrice, i listini degli altri fornitori vengono richiesti e aggiornati mediante i file che importiamo nel nostro Erp.

I bonus si sono ridotti drasticamente: quale impatto vi attendete?

Nei tre anni appena trascorsi 4Bild, come tutto il mercato, ha beneficiato degli incentivi statali capaci di far ripartire non soltanto un settore ma l’intero sistema Paese.

Le misure adottate dal nuovo governo sembrano purtroppo dimostrare un disinvestimento nel settore dell’edilizia.

Nonostante il taglio degli incentivi e il blocco della cessione dei crediti, che pare stia in qualche modo per ripartire, prevediamo un anno come dicevamo in continua crescita, se pur minore come intensità rispetto ai tre anni appena trascorsi.

Quanti dei vostri associati lavorano su progetti legati al Pnrr?

Il nostro modello non prevede associati, ma franchisee che replicano il medesimo modello organizzativo-commerciale.

Per quanto riguarda le opportunità del Pnrr saranno certamente colte attraverso progetti verticali dedicati. Sappiamo bene che nelle grandi opere infrastrutturali le industrie saltano il nostro canale, ma ci sarà un business correlato molto forte.

C’è qualche criticità che vi preoccupa?

L’incertezza politica internazionale è sicuramente la criticità più preoccupante che tutti noi stiamo vivendo.

La preoccupazione, più che riferirsi all’impatto che questa incertezza potrà avere sul futuro del nostro business, è rivolta, più in generale, ai giovani, alle generazioni che verranno.

Servizi

Perché una rivendita dovrebbe scegliere di entrare nel vostro gruppo?

4Bild mette a disposizione ei propri affiliati servizi che permettono di fare un vero e proprio salto di qualità.

Abbiamo la fortuna, grazie ai soci che hanno fondato il progetto nel 2006 (tre aziende che operano nel mondo dei materiali edili e delle finiture della casa da oltre cinquant’anni), di avere un’ottima reputazione e un totale riconoscimento da parte del mercato.

Crediamo fortemente nella crescita e lavoriamo quotidianamente per migliorare le competenze tecniche e relazionali di tutti i nostri collaboratori: tutti coloro che entrano nel nostro progetto hanno accesso a programmi di formazione dedicati, sviluppati all’interno della nostra 4Bild Accademia, la corporate academy del gruppo nata ormai più di tre anni fa.

Sosteniamo e promuoviamo un continuo processo di miglioramento e di crescita per diventare sempre più attrattivi sia nei confronti del mercato, sia di nuovi collaboratori e di nuovi affiliati.

Quali sono i principali servizi che offrite ai vostri associati?

4Bild offre tutti quei servizi che hanno l’obiettivo di facilitare e sviluppare la relazione con i propri clienti: si occupa di tutti gli aspetti legati al marketing e alla comunicazione, sia all’interno dei punti vendita che verso l’esterno; dei sistemi informativi e dell’assistenza tecnica hardware e software, della definizione e digitalizzazione dei processi e del controllo di gestione, della ricerca e selezione del personale, della pianificazione e organizzazione delle attività di formazione, degli acquisti e della definizione delle politiche di vendita, dei rapporti con i consulenti e della definizione dei modelli organizzativi e della sicurezza.

Come siete organizzati sul fronte logistico e dei trasporti?

Ciascun punto vendita ha i propri mezzi e i propri autisti tali da garantire sempre consegne precise e puntuali.

Avete una piattaforma e-commerce?

Nel 2020 abbiamo aperto le nostre piattaforme di e-commerce, tutte raggiungibili attraverso l’indirizzo https://shop.4bild.it.

Abbiamo avviato un’attività strategica di vendita attraverso il canale online individuandolo come uno strumento importante per farci conoscere da nuovi interlocutori, stimolando traffic building presso i nostri Point.

A che punto è la digitalizzazione del gruppo?

La digitalizzazione dei processi è un asset strategico di 4Bild che, ormai da tempo, ha dato il via a investimenti, sia in termini di persone coinvolte al nostro interno, sia in termini di nuovi software a cui fare riferimento.

L’implementazione di un nuovo sistema informativo con Crm è il prossimo passo di un processo che prosegue senza soluzione di continuità.

Quante ore di formazione dedicate all’anno agli associati e quali argomenti riscuotono più interesse?

4Bild Accademia è un grande e importante processo di change management, che ridefinisce i contorni delle priorità e della direzione da dare al proprio business, fare formazione ci permette di canalizzare delle competenze distintive che mirano a uno sviluppo trasversale, più consapevole e anche più competitivo.

4Bild Accademia promuove la leadership di pensiero dell’azienda sviluppando e gestendo attività e progetti di formazione dedicati a tutta la catena del valore di 4Bild.

Le nostre attività consolidano e migliorano le competenze delle persone, tecniche e relazionali, abilitandole a nuovi comportamenti, favorendo lo sviluppo di metodi e modelli virtuosi.

I corsi che riscuotono più interesse sono quelli dedicati allo sviluppo delle relazioni a tutto tondo, con i clienti ma anche con i colleghi e con i fornitori.

Identikit