XT Insulation: accordo con Finsa per il nuovo pannello Superpan Build

Non sono frequenti le novità di primo piano nel mondo dell’edilizia. Ma quando si registrano, vanno sottolineate. È il caso della nuova mossa di XT Insulation, una delle maggiori realtà nazionali nella distribuzione di isolanti in lana di roccia e in lana di vetro per l’isolamento termico e acustico, che ora annuncia un accordo che incrementa notevolmente la sua offerta commerciale, come anticipa a YouTrade Andrea Menozzi, presidente dell’azienda di Bibbiano (Reggio Emilia).

Domanda. Quali sono le novità in casa XT Insulation?

Risposta. La novità che possiamo comunicare quest’anno è tutt’altro che comune. Abbiamo concretizzato un accordo di esclusiva per tutto il mercato edile e industriale con la multinazionale spagnola Finsa, una delle principali aziende di produzione di pannelli in legno ricomposto. L’accordo prevede lo sviluppo tecnico-commerciale di un particolare pannello strutturale, composto da fibre e particelle di legno, destinato a molteplici utilizzi edili ed industriali, denominato Superpan Build.

D. Quali sono i plus?

R. Si tratta di materiale con un’alta percentuale di materia prima riciclata e selezionata, coperto da brevetto internazionale, dalle validissime caratteristiche tecniche generali.

D. E quali sono le caratteristiche tecniche del materiale?

R. Superpan Build è un pannello polifunzionale impiegabile sia come elemento strutturale che come elemento di servizio. Grazie alle sue elevatissime doti di resistenza meccanica è interessante la sua applicazione in svariati utilizzi.

D. Per quali applicazioni si utilizza?

R. Nasce, innanzitutto, come elemento controventante per struttura a telaio, ma il suo utilizzo risulta essere vantaggioso anche in molte altre applicazioni edili e industriali, come il consolidamento di solai, nei tetti, nelle applicazioni in sistemi a secco (pavimenti e pareti).

D. Si integra alla vostra tradizionale offerta?

R. Abbiamo predisposto un’operatività dedicata, in stretto contatto con la divisione tecnica di Finsa in modo da rappresentare al meglio le capacità di ricerca, sviluppo e produttiva dell’azienda, da sempre orientata al cliente.

D. Chi saranno i distributori sul territorio?

R. Ci rivolgeremo al mercato attraverso la rete distributiva tradizionale, qualificando e supportando adeguatamente quelli che saranno i nostri partner ufficiali.

D. Quando avete concluso l’accordo?

R. L’accordo si è concretizzato di recente dopo un’attenta valutazione, che ci ha permesso di studiare con attenzione tutti i dettagli necessari per il corretto sviluppo del progetto.

D. Hanno delle certificazioni?

R. Per sua natura Finsa dedica a questo aspetto particolare attenzione: sono moltissime le certificazioni disponibili assieme a una consistente documentazione tecnica per le specifiche applicazioni.

D. È in esclusiva per il mercato italiano?

R. Non si tratta semplicemente di un’esclusiva, ma di un vero e proprio rapporto di partnership, che ci permette di presentarci al mercato direttamente come produttori.

D. Come si è organizzata l’azienda?

R. Gli investimenti per la realizzazione di questo progetto sono importanti e dedicati principalmente all’inserimento di risorse umane con alto grado di competenza specifica, oltre a un nutrito programma di sviluppo marketing e comunicazione.

D. Quali sono i vantaggi per i clienti?

R. Un unico prodotto polifunzionale darà l’opportunità alla nostra clientela di ottimizzare spazi e costi servendo i propri clienti con un materiale altamente performante e dalle caratteristiche uniche.

D. Quando è previsto il lancio?

R. È stato programmato all’inizio del prossimo anno come data di partenza ufficiale in concomitanza con Klimahouse 2024. Per tale data avremmo predisposto quanto necessario per servire al meglio i nostri clienti.

D. Com’è nata l’idea dell’accordo?

R. Era un sogno nel cassetto di mio fratello Gianluca, che io e i miei collaboratori avremo il piacere e l’onore di concretizzare. Negli ultimi mesi si sono concatenati una serie di eventi favorevoli dove persone e idee hanno permesso alle nostre società di trovare il giusto accordo. Xt Insulation è fiera di rappresentare in Italia Finsa, partner internazionale di alto livello.