Röfix PF 828 Professional, nuovo stucco per cartongesso con formula migliorata

Forte di una gamma di materiali modellabili per facciate decorative esterne e per murature interne dalle texture più svariate, Röfix presenta uno stucco per cartongesso migliorato con resina sintetica e rinforzato con fibre, per una più facile lavorabilità. La nuova soluzione si chiama Röfix PF 828 Professional e può essere utilizzata anche come finitura di livello da Q1 a Q4, rispondendo ai più elevati requisiti di omogeneità della superficie e perfezione della lisciatura.



Nell’ambito dell’edilizia la ricerca e lo sviluppo di nuovi materiali giocano un ruolo cruciale nel garantire la qualità e la durabilità delle costruzioni, ma anche una libertà progettuale estesa che non ponga confini alla creatività del progettista e dell’applicatore specializzato. Con Röfix PF 828 Professional tutto questo è possibile grazie all’estrema facilità con cui può essere levigato e lavorato (per 60 minuti), con una consistenza omogenea e un elevato potere di riempimento.

La resina sintetica utilizzata nella formulazione di questo stucco conferisce una maggiore resistenza e durabilità alle superfici in cartongesso: pareti e i soffitti rivestiti con il nuovo stucco di Röfix sono in grado di sopportare meglio l’usura, riducendo la necessità di frequenti riparazioni e manutenzione. Le fibre sintetiche assicurano maggiore stabilità strutturale, prevenendo crepe e danni e migliorando la sicurezza.

Röfix PF 828 Professional è idoneo per lisciare e intonacare internamente muratura grezza, calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pannelli per l’isolamento termico e acustico ed edili in materiale leggero, prima dell’applicazione di pittura o carta da parati. Può inoltre essere utilizzato per il riempimento di cavità estese in pareti e soffitti, così come crepe, fori, fessure e fughe tra pannelli in cartongesso e altri pannelli adiacenti. È adatto anche per la chiusura delle fughe di soffitti prefabbricati in calcestruzzo e per rasare pareti costituite da pietre ed elementi piani in arenaria calcarea.