Rental Academy 2024: tre master per chi lavora nel noleggio industriale

Il volume d’affari del noleggio industriale italiano ha ormai superato i 3 miliardi. Recentemente Assodimi – la principale associazione di distributori e noleggiatori di macchine ed attrezzature industriali e per il cantiere – ha evidenziato una crescita media dei volumi del 22% nel 2022, con una proiezione a fine 2023 attorno al 14%. Le previsioni dei noleggiatori per il 2024 concordano su una ulteriore crescita, ma non oltre il 7%.

Abbandonata la corsa all’acquisto delle macchine, i noleggiatori hanno ora bisogno di guardare alla propria organizzazione, innalzando la qualità dei servizi, difendendo i margini e consolidando le competenze del personale. Una maggiore efficienza può essere garantita da un investimento più deciso sui processi, sulla tecnologia digitale e sulla reportistica, e da una maggiore consapevolezza da parte di tutti i collaboratori circa le dinamiche organizzative, reddituali e di marketing tipiche del noleggio.

La cronica mancanza di personale qualificato e adeguatamente formato è un punto delicato anche per i noleggiatori, che hanno un estremo bisogno di inserire nel proprio organico nuove figure o di potenziare le competenze dei propri collaboratori con una formazione professionale in grado di agire nel contesto del noleggio moderno, caratterizzato da una domanda più matura.

Per questo motivo prosegue il percorso di Rental Academy che per il 2024 mette a disposizione del mercato tre diversi percorsi formativi:

– Master in Noleggio: pensato per offrire una panoramica completa, approfondita e pragmatica delle competenze necessarie per lavorare nel settore in qualsiasi posizione organizzativa (dal management al personale tecnico e commerciale)

– Master in Comunicazione e Marketing nel Noleggio: progettato per chi svolge queste attività nelle aziende di noleggio e per il personale delle agenzie digitali che lavora con i noleggiatori. Il corso ha lo scopo di conferire ai partecipanti una consapevolezza completa dei contenuti e delle dinamiche specifiche del marketing nel noleggio e della gestione della comunicazione efficace, linguaggio compreso, con un focus sulla relazione digitale con il cliente e diverse applicazioni pratiche.

– Master in Vendita del Noleggio: dedicato in modo specifico al personale commerciale e di contatto che lavora nelle società di noleggio. L’obiettivo di questo percorso è dare nuovi contenuti, una struttura più solida e proattiva e nuove metodologie per migliorare l’efficacia della relazione commerciale a tutti i livelli, anche per chi semplicemente ha contatti operativi con la clientela, come il front office o gli addetti all’assistenza.

I tre percorsi si sviluppano ognuno in sei incontri online e una giornata in presenza a Milano. Alcune date prevedono la presenza congiunta dei tre gruppi per facilitare un maggior scambio di contenuti.

La formazione Rental Academy è rivolta prevalentemente al personale delle aziende che noleggiano, di qualsiasi dimensione e struttura organizzativa (noleggiatori, dealer di macchine e attrezzature, distributori di materiali e accessori, aziende miste di noleggio e vendita, produttori di macchine e attrezzature), alle agenzie di comunicazione che collaborano con i noleggiatori e a chi è in cerca di lavoro all’interno del settore.

Le tematiche e le metodologie sono adatte a soddisfare gli obiettivi di chi professionalmente servizi di noleggio a breve e medio termine nei settori: edilizia, costruzioni, movimento terra; manutenzioni industriali; sollevamento; movimentazione, logistica e trasporti; cleaning e pulizia professionale.

I partecipanti ai corsi di Rental Academy 2024 saranno invitati, nel corso dell’anno, a partecipare gratuitamente ad altri webinar e workshop sia online che offline, dedicati a tematiche specifiche che saranno organizzate di volta in volta.