Più sicurezza ed efficacia con il sistema antisfondellamento Soltec System

Lo sfondellamento è un fenomeno connesso alla rottura e al distacco dei setti verticali e del fondello delle pignatte che compongono i solai latero-cementizi. Il fenomeno spesso causa un crollo inaspettato, senza alcun segnale premonitore, di porzioni significative dell’intradosso del solaio che può mettere in grave rischio l’incolumità delle persone e degli oggetti che si trovano nei locali sottostanti.

Lo sfondellamento risulta più frequente nei fabbricati datati, edificati fra i primi anni Cinquanta e gli anni Settanta del secolo scorso, quando la progettazione si limitava a verificare la loro resistenza, mediante il solo soddisfacimento delle tensioni ammissibili nei materiali, senza alcun controllo sulla loro deformazione e della loro durabilità.

Soltec System è la soluzione proposta da Cavatorta per evitare crolli e danni. Il sistema antisfondellamento di Cavatorta è costituito da una rete in acciaio zincato o in acciaio inox e da rondelle in acciaio e in materiale polimerico da accoppiare tra loro.

Cavatorta, che opera a livello mondiale nella produzione di rete zincata, ha studiato e ingegnerizzato Soltec System in modo che consenta sia a livello preventivo, sia in fase di lavori di ripristino, di contenere i crolli dovuti allo sfondellamento delle pignatte di solai, al distacco di intonaco e al distacco di copriferro di superfici in cemento armato, grazie all’applicazione rapida ed efficace delle proprie reti all’intradosso degli stessi.

Il sistema, le cui sperimentazioni sono state effettuate presso l’università di Parma, prevede il posizionamento di una delle reti elettrosaldate della gamma Soltec all’intradosso delle superfici da mettere in sicurezza, collegandole alla struttura sovrastante con fissaggi e rondelle specificatamente studiati e sperimentati.

Soltec System è costituito da una rete in acciaio zincato (zincatura standard o zincatura forte) o in acciaio inox (su richiesta) e da rondelle in acciaio e rondelle in materiale polimerico Sbr (da usare accoppiate).

Le reti Soltec Esa 16 e Soltec Esa 25, pur realizzate con lo stesso procedimento della rete Soltec 25, si differenziano per le lavorazioni subite: sono soggette anche dopo la saldatura all’esclusivo Galvafort Process (zincatura forte e a caldo) perfezionato nei laboratori Cavatorta. Il processo è in grado di assicurare una maggiore resistenza alla corrosione.

Il sistema è corredato da un software di calcolo pensato per la valutazione della resistenza di una rete antisfondellamento soggetto a carico di progetto, in combinazione eccezionale o stato limite ultimo, e la valutazione delle sollecitazioni assiali e taglianti agenti sui tasselli in tre differenti posizioni.

Per assolvere alla propria funzione di evitare danni conseguenti allo sfondellamento, Soltec System può essere mantenuto a vista, senza bisogno di alcun rivestimento. È possibile per esigenze estetiche realizzare sopra allo stesso uno strato di finitura in intonaco o di cartongesso.

Cavatorta ha anche testato a titolo esemplificativo l’impiego di una malta strutturale M15 (En 998- 2), che ha portato a un miglioramento delle prestazioni del 38% e che può essere coperta con apposita rasatura di rinforzo.