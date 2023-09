Windoors: macché bonus apriamo le porte alla qualità

Specializzazione: con questa filosofia Windoors, azienda con sede a Latina, ha deciso di focalizzarsi su prodotti quali finestre, persiane blindate, sistemi di sicurezza, porte da garage, scale, porte blindate, porte interne, porte in cristallo, zanzariere, serramenti, infissi di marchi prestigiosi, tra cui Eclisse.

«Facciamo sempre un’attenta valutazione sulle caratteristiche tecniche e sul design dei prodotti da inserire all’interno del nostro showroom ed Eclisse ci ha colpito immediatamente, perché è un’azienda completa, innovativa, innovativa, alla continua ricerca di nuovi sistemi», spiega l’amministratrice Daniela Micelli, che YouTrade ha incontrato insieme al titolare Gian Luca Berto.

Domanda. Com’è nata, dunque, la scelta di Eclisse?

Daniela Micelli. I prodotti Eclisse ci hanno ispirato perché, oltre ai sistemi più semplici di costruzione, l’azienda crea dei veri elementi d’arredo che permettono di soddisfare molteplici gusti ed esaudire ogni tipo di richiesta, dalle più classiche a quelle di ultima tendenza. Un fondamentale punto di forza dell’Eclisse è l’organizzazione aziendale, che garantisce dall’inizio alla fine un valido supporto tecnico e di vendita. È per questo motivo che la nostra scelta è diventata di collaborazione esclusiva. In commercio ci sono molti prodotti validi, ma se manca l’assistenza e l’ascolto alle richieste anche la qualità viene vanificata.

D. Qual è l’aspetto più convincente dell’azienda?

Daniela Micelli. Il suo continuo evolversi. Eclisse è sempre alla ricerca di sistemi innovativi, come Eclisse 40. Questa porta, che ha anche ricevuto il premio Red Dot, è la testimonianza della ricerca continua di innovazione e della volontà di uscire un po’ dagli schemi.

D. Qual è il prodotto Eclisse più richiesto?

Daniela Micelli. La linea Syntesis filomuro. Le sue linee moderne e pulite rispondono alle esigenze di progettisti e architetti che richiedono prodotti diversi da quelli tradizionali.

D. Com’è composta la vostra clientela?

Daniela Micelli. Oltre ai clienti finali, lavoriamo moltissimo con gli architetti che, soprattutto nel caso di progetti importanti, dell’intervento, accompagnando il cliente nella scelta dei prodotti. Nel nostro showroom, insieme al professionista, mostriamo al cliente i diversi modelli di prodotti e lo accompagniamo nella scelta dei materiali più adatti alle sue esigenze.

D. Questi clienti acquistano anche altre tipologie di prodotti legati alla riqualificazione: oltre ai sistemi di chiusura avete implementato altri prodotti?

Daniela Micelli. Negli anni abbiamo implementato il business iniziale, che era focalizzato prevalentemente su finestre, porte e sistemi di chiusura esterni, inserendo tende da interni ed esterni, pergole, scale, pavimenti tecnici e accessori come maniglie, oscuranti, frangisole.

D. Fornite anche un servizio di consulenza?

Daniela Micelli. Sì, il primo approccio è in showroom. Parlo con il cliente porgendo sempre delle domande che mi permettano di capire le sue esigenze e indirizzarlo sul prodotto più adatto a soddisfare le sue necessità. necessità. Successivamente si passa alla consulenza in cantiere.

Gian Luca Berto. Mi reco in cantiere per il sopralluogo tecnico che serve anche a supportare il posatore. Seguiamo il cliente lungo tutto il percorso di ristrutturazione o di nuova costruzione, dalla prima visita in showroom fino a fine lavori.

D. Come interviene quando c’è la messa in opera?

Gian Luca Berto. Preferisco andare di persona sul posto. Spesso i posatori ci chiamano per sapere come va posato un prodotto. Mi metto al loro fianco e spiego come montare il prodotto pezzo per pezzo.

Daniela Micelli. Ci sono comunque dei video tutorial che Eclisse mette a disposizione, ma la consulenza in presenza ha un’altra efficacia.

D. Organizzate anche corsi di formazione?

Daniela Micelli. Sì, dal 2012. Abbiamo tenuto diversi corsi in showroom con tecnici e progettisti, il primo fu proprio con Eclisse.

Gian Luca Berto. Più che di corsi, si tratta di aggiornamenti per mostrare e far conoscere agli architetti le novità di prodotto, come gli sportelli filomuro Syntesis Areo o il controtelaio Ewoluto. Quando partecipano ai nostri corsi, si apre loro un mondo.

D. Qual è la più grossa soddisfazione che avete avuto recentemente?

Daniela Micelli. Veder tornare i clienti con un figlio, un parente, ricevere la visita di una persona alla quale siamo stati fortemente consigliati è per noi un importante riconoscimento, è la ricompensa alle nostre fatiche e ai nostri sacrifici e ci fa capire che il nostro lavoro, nel quale mettiamo tanta passione è riconosciuto ed apprezzato. Ancor più la fidelizzazione dei progettisti. Ci dimostra che abbiamo centrato il punto. Il bello di questo lavoro sono i rapporti interpersonali, con alcuni clienti siamo entrati in amicizia e abbiamo trascorso delle piacevoli serate davanti un calice di buon vino.

D. Quanta parte dei clienti è consolidata e quanti sono clienti nuovi?

Daniela Micelli. Il 90% dei clienti finali sono ovviamente nuovi, mentre il 70% dei progettisti lavora con noi in maniera consolidata. Cerchiamo di far arrivare a noi i nuovi clienti promuovendoci sui social e sul nostro sito oltre ad un buon passaparola. In tanti arrivano a noi grazie alle recensioni positive lasciate dai precedenti clienti.

Gian Luca Berto. Prima eravamo noi a contattare i professionisti, adesso sono loro che cercano noi.

D. Com’è andato il 2022 e che cosa vi aspettate dal 2023?

Gian Luca Berto. Il 2022 è stato un anno spettacolare per chi lavorava con il 110% ma anche per noi che abbiamo deciso di andare in una direzione leggermente diversa. Quest’anno sta andando bene, anzi il 2023 sta andando meglio dell’anno passato, anche grazie al contributo dei prodotti innovativi di Eclisse.

Daniela Micelli. Siccome la sostituzione dei serramenti era legata ai lavori trainanti e i nostri prodotti sono i trainati, molte imprese edili si sono organizzate con la fornitura completa anche degli infissi, scavalcando noi rivenditori. Tuttavia, questi lavori nel tempo si sono rivelati in gran parte di qualità bassissima, sia nella tipologia dei materiali scelti. Per partecipare alle forniture nei lavori con bonus 110% avremmo dovuto abbassare la qualità delle forniture ma non avevamo intenzione di scendere a compromessi e così abbiamo deciso di lavorare solo con chi aveva davvero intenzione di curare ogni aspetto della riqualificazione energetica e quindi direttamente col cliente privato. Sulla scia del superbonus abbiamo poi lavorato molto bene con la fornitura di porte e altri complementi d’arredo. Con Eclisse abbiamo svolto un lavoro meraviglioso.

LA VITTORIA DEI SERRAMENTI

Windoors festeggia quest’anno 20 anni di attività. Fondata nel 2003 da Daniela Micelli e Gian Luca Berto, grandi appassionati del settore casa e design, l’azienda è stata la prima attività a Latina a proporre uno showroom dedicato ai serramenti.

«Siamo partiti da una passione e l’abbiamo fatta diventare realtà. All’epoca in zona c’erano serramentisti che producevano prodotti artigianali. Il nostro è stato il primo vero showroom dedicato solo alla rivendita è stato il nostro», spiega Micelli. «Tra l’altro siamo stati i primi con una donna addetta alla vendita e questo ha portato all’inizio una certa diffidenza».

Dal primo showroom di 60 metri quadrati, nel 2012 Windoors ha deciso di ampliare i propri spazi e traslocare a pochi passi in una nuova sede di oltre 400 metri quadrati. «Cercavamo uno spazio dove poter mostrare e far toccare con mano i prodotti a progettisti e clienti privati», racconta l’amministratrice. «È stato un atto di grande coraggio perché proprio nel 2012 si era in piena crisi economica ma non ci siamo mai lasciati abbattere, neanche quando è arrivato il covid. Un’importante crescita è arrivata poi col superbonus che ha smosso tutto il settore dell’edilizia».

Windoors oggi si occupa di finestre, controtelai, persiane blindate, porte e porte da garage, scale, zanzariere, serramenti, infissi, isolamento di cassonetti, lavorando prevalentemente in ambito di ristrutturazioni. «Ci avvaliamo della collaborazione di squadre esterne di posatori certificati. Quando necessario, mi reco direttamente io in cantiere con il supporto di un nostro collaboratore», chiarisce il titolare Alberto. «Oltre alla posa mi occupo anche di sopralluoghi e rilievo misure, mentre Daniela si occupa della vendita in showroom».

«Abbiamo partecipato a numerosi corsi per migliorarci e crescere professionalmente e per supporto alla vendita abbiamo visitato l’azienda Eclisse, esperienza fondamentale per capire il processo produttivo e riportare al cliente la qualità e i plus del prodotto. Ci teniamo a curare bene ogni aspetto di consulenza e vendita. Il nostro è un settore molto tecnico quindi è fondamentale offrire ai clienti anche tutta una serie di servizi, dalla consulenza al post vendita», conclude Micelli.

IL SEGRETO? È UNO SHOWROOM

Alessandro Alessandrini è agente Eclisse per le province di Latina e Frosinone.

Domanda. Quando ha iniziato a seguire Windoors?

Risposta. Sono più di 15 anni. Windoors ha seguito l’evoluzione di Eclisse tenendo in considerazione e apprezzando tutte le novità. È stato un bel percorso.

D. Che rapporto si è creato?

R. Una collaborazione in perfetta sinergia e un rapporto di amicizia.

D. Avete avuto un ruolo per il corner espositivo di Eclisse?

R. L’esposizione l’ha progettata Windoors. Hanno visto che Eclisse stava lavorando sempre di più con nuovi sistemi, quindi hanno pensato bene di ampliare la sala mostra con i prodotti dell’azienda. E ben volentieri li abbiamo supportati.

D. Che tipo di formazione è necessaria per i rivenditori nella zona Latina e Frosinone?

R. Più che altro, tecnica. Mettiamo sempre i rivenditori al corrente di nuovi prodotti e se possibile li invitiamo in azienda a seguire i corsi di aggiornamento.

D. Quali sono i principali problemi che deve affrontare insieme al rivenditore nella zona che segue?

R. C’è un problema per chi opera nella cantieristica di inserire i prodotti standard e si fatica a valorizzare i prodotti più di nicchia.

D. Quali sono i principali problemi che riscontra nei punti vendita?

R. Molti punti vendita faticano a investire e pretendono di vendere prodotti innovativi senza metterli in mostra, il che è impossibile.

D. Nella sua area come vede il 2023 a livello di business?

R. Devo dire che sta andando meglio dell’anno scorso.