Porte d’ingresso e da garage in versione black nella campagna promozionale Hörmann

All’interno della campagna promozionale 2023, Hörmann propone porte d’ingresso e porte da garage dalla tonalità nero intenso opaco o con accessori black per esaltare lo stile delle abitazioni con un’estetica accattivante e prestazioni d’eccezione. I prodotti interessati dall’iniziativa sono il portone RenoMatic e i portoncini ThermoSafe e Thermo65.

Caratterizzate dalla verniciatura del manto esterno nel colore nero intenso opaco RAL 9005 con applicazione a polveri, queste chiusure Hörmann possono essere richieste anche con accessori black, come maniglie esterne o interne e cerniere.

La campagna promozionale Hörmann resterà attiva fino al 31 dicembre 2023.

Portone sezionale Hörmann RenoMatic

Hörmann RenoMatic è un portone sezionale contraddistinto da standard elevati in termini di stabilità, silenziosità e isolamento termico, grazie agli elementi a doppia parete coibentati.

Non solo: è anche performante in termini di sicurezza, ambito in cui può addirittura raggiungere livelli superiore alla media italiana, se dotato di equipaggiamento antieffrazione RC2 certificato secondo la normativa DIN/TS 18194 (tecnologia con sovrapprezzo). Il kit antieffrazione RC2 si aggiunge al dispositivo anti-sollevamento di serie che blocca automaticamente il portone e fa sì che quest’ultimo sia in grado di resistere, in caso di effrazione con utensili come cacciaviti, pinza e cunei, per un tempo utile a far desistere ogni ladro.

Disponibile in 23 differenti dimensioni promozionali, questo modello è stato attentamente progettato anche dal punto di vista del comfort: è dotato, infatti, di serie, di automazione ProLift 700, ma è disponibile anche con motorizzazione ProMatic 4, a richiesta, in grado di assicurare il più alto livello di sicurezza e di velocità d’apertura, nonché azionabile da smartphone grazie all’App BlueSecur.

Porta d’ingresso Hörmann ThermoSafe

La porta d’ingresso ThermoSafe di Hörmann è dotata di equipaggiamento RC3 di serie, serratura a 5 punti antieffrazione e perno di sicurezza; nella versione con finestratura, inoltre, questo modello è caratterizzato da un triplo vetro termico di sicurezza su entrambi i lati, per una superiore protezione antieffrazione dall’esterno e una maggiore tutela antinfortunistica.

Contraddistinta da un massiccio battente complanare in alluminio, con spessore di 73 millimetri e infrastruttura metallica, nonché da un telaio sempre in alluminio spesso 80 millimetri – entrambi a taglio termico e a doppia superficie di battuta – ThermoSafe garantisce in più una significativa tenuta termica (valore UD fino a 0,87 W/(m²xK)) e permette di accedere alla propria abitazione in totale comfort: può essere dotata a richiesta di un lettore di impronte digitali o tastiera per l’inserimento del codice e può essere aperta tramite sistema radio BiSecur, ricevitore Bluetooth e smartphone con app Hörmann BlueSecur.

Portoncino Hörmann Thermo65

Il portoncino Thermo65 è dotato di un battente in acciaio a taglio termico (con spessore di 65 mm), che garantisce un’elevata efficienza energetica, per un valore UD fino a 0,87 W/(m²xK).

Performante anche in termini di antieffrazione, Thermo65 presenta una serratura di sicurezza a cinque punti ed un profilo continuo antiscardinamento. Di serie, dispone inoltre di un equipaggiamento di sicurezza certificata RC2, che assicura una resistenza a un tentativo di scasso della durata di tre minuti in base agli standard convenzionali internazionali.