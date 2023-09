Nasce Fila Euganea Service, prodotti e servizi per la cura e protezione delle superfici

Nasce Fila Euganea Service, una nuova società scaturita dall’accordo tra Fila Industria Chimica, che detiene la maggioranza e Euganea Trattamenti, cliente storico e trattatore specializzato di Fila.

«Siamo lieti di questa acquisizione che ci lega in modo ancora più stretto a un partner storico d’eccellenza e ci permette di allargare il nostro raggio di azione, diventando sempre più il punto di riferimento del nostro settore e non solo», conferma Francesco Pettenon, Amministratore delegato di Fila Solutions.

La nuova società si pone l’obiettivo di sviluppare sia in Italia che all’estero l’attività di fornitura di servizi di trattamento (tra cui il sistema antiscivolo), pulizia, posa in opera, levigatura e lucidatura. A questo si aggiunge la manutenzione ordinaria e straordinaria in ambito pubblico e privato rivolta alle superfici e ai rivestimenti, sia interni che esterni: dal residenziale al commerciale, dal turistico all’alberghiero, dal sanitario al nautico e ai centri sportivi, per arrivare anche ai beni di interesse storico e artistico.

L’obiettivo è quello di offrire un servizio completo per medi e grandi progetti che preveda non solo la fornitura di prodotti ma, su richiesta, anche l’applicazione di trattamenti per la cura e la protezione delle superfici.

Uno dei plus aggiuntivi è il fatto di poter offrire un servizio chiavi in mano con la sicurezza di una gestione interna consolidata nel tempo e che attingerà le sue risorse da un team di professionisti, diretti o a chiamata, di cui Fila ha seguito personalmente la formazione.

Della quarantennale relazione tra le due società è un esempio l’intervento di recupero della pavimentazione in cocciopesto del Palazzo della Ragione di Padova, in cui Fila ha offerto il trattamento per i 2200 mq, realizzato dalla squadra di trattatori della Euganea Trattamenti, diretta dal Maestro Trattatore Roberto Rossetto.

«Ho scelto di legare la crescita della mia società ad un fornitore che negli anni ci ha supportato costantemente, di cui apprezzo il know how tecnico, i prodotti di qualità e che, essendo nel mondo uno dei brand più prestigiosi, ci ha aiutato ad entrare in cantieri importanti sia nazionali che internazionali», commenta Roberto Rossetto.