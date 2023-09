Mapei a Marmomac 2023 con tante novità per la posa della pietra e l’arredo urbano

Mapei partecipa a Marmomac 2023 (26-29 settembre, Verona) con. una vasta offerta di soluzioni dedicate alle pavimentazioni architettoniche in pietra in calcestruzzo e alla manutenzione e alla cura delle superfici (Stand E2, Padiglione 7).

Linea Zero: nuovi prodotti a emissioni di CO2 completamente compensate

Introdotta a marzo 2023 con prodotti per ceramica ed edilizia, la linea Zero di Mapei oggi si arricchisce con nuovi prodotti, tra cui impermeabilizzanti, adesivi e prodotti per la cura e la manutenzione delle superfici le cui emissioni di CO2 sono compensate nell’intero ciclo vita. L’obiettivo è offrire al committente, al progettista e al professionista la possibilità di scegliere di costruire responsabilmente, utilizzando prodotti a emissioni CO2 completamente compensate, a elevate prestazioni e durevoli nel tempo.

Mapestone Gr-Eco: malte a base di fibre naturali per le pavimentazioni architettoniche

Per soddisfare le esigenze dei progettisti più responsabili e attenti all’ambiente Mapei ha sviluppato la linea Mapestone Gr-Eco, a base di fibre naturali di origine vegetale, ed esenti da cemento e calce. Mapestone Gr-Eco, Mapestone Gr-Eco Fill e Mapestone GR7 sono indicate per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in pietra filtranti e possono essere utilizzata in pavimentazioni in pietra pedonali o moderatamente carrabili secondo le classi P4, P5 e P6, conforme alla norma UNI 11714-1:2018.

Ultracare: nuovi prodotti completano l’offerta dedicata alla pulizia delle superfici

Mapei amplia la gamma UltraCare dedicata alla protezione, manutenzione e cura delle superfici, introducendo due pulitori per rimuovere la ruggine e le macchie organiche e due trattamenti protettivi contro le infiltrazioni, nella versione a base di solvente e a base d’acqua, per offrire alle imprese di posa un’esperienza di utilizzo sicura e un risultato durevole.

Mapei a Marmomac Meets Academies 2023

Dalla sinergia di eccellenze italiane tra cui Mapei, Stilmarmo e Politecnico di Bari è nata una collezione di creazioni di design in pietra, protagoniste alla mostra Marmomac Meets Academies 2023, presso il padiglione 10, curata dal professore Giuseppe Fallacara. Il contributo di Mapei al progetto è stato ogni volta diverso e specifico secondo la tipologia di opera da realizzare.

Presentazione del libro-guida sulla posa del porfido

Martedì 26 settembre alle ore 17:00 presso l’Area Cinema, Padiglione 1, Grazia Signori, geologa e product specialist Mapei per la linea pavimentazioni architettoniche in pietra, presenta il volume “Porfido. Guida tecnica di una pietra nobile” di cui è co-autrice insieme ad Andrea Angheben. Il libro rappresenta l’unico punto di riferimento internazionale per l’utilizzo e la corretta posa del porfido.