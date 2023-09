La storica rivendita edile milanese Gini entra in Made Distribuzione

La storica rivendita edile milanese Gini, fra i soci fondatori di Gruppo Made, entra a far parte di Made Distribuzione, la società che raggruppa i punti vendita diretti di Gruppo Made e che oggi comprende cinque aziende: CMV di Lissone (MB), Cosso di Pianezza (TO), Garavaglia di Casorezzo (MI), Pennati di Basiano (MI) e, appunto, Gini.

Nata nel 1907 con il capostipite Felice Gini, che iniziò la sua attività con la produzione di manufatti in cemento e di piastrelle, per poi trasformarsi in un’azienda commerciale, la rivendita Gini è oggi guidata dalla terza generazione di imprenditori: dopo Felice Gini è infatti subentrato Emilio Longhi, e dal 1986 Marco Farina (genero di Emilio Longhi).

La rivendita opera principalmente nel settore della ristrutturazione, con un’offerta di materiali e soluzioni per l’edilizia altamente qualificati, un settore dedicato alle attrezzature e alla ferramenta da cantiere. Qualche anno fa ha anche aperto uno showroom Livingmade.

Con l’ingresso in Made Distribuzione Gini continuerà a essere un punto di riferimento per i suoi clienti, con in più il vantaggio di condividere lo spirito innovativo del Gruppo e presentare quindi un’offerta di prodotti e servizi ancora più efficaci e completi.