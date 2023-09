In viaggio alla scoperta di Eclisse

Si fa presto a dire porta. Oltre alle soluzioni più tradizionali, il mondo delle chiusure sta conoscendo una grande vivacità con l’affermarsi di soluzioni sempre più personalizzate e di design per venire incontro a qualsiasi necessità di carattere estetico e funzionale.

Grazie alla sua ampia proposta di sistemi per porte scorrevoli e filomuro, corredate da numerosi accessori e finiture, Eclisse offre una risposta davvero completa per le esigenze di clienti privati, progettisti, installatori e rivenditori.

Proprio con questi ultimi l’azienda di Pieve di Soligo (Treviso) ha avviato già da qualche anno un percorso di supporto per accrescere la conoscenza e il know-how nella vendita e ottimizzare i risultati, che si declina in un configuratore online (Cercafacile) per creare e salvare in maniera facile e veloce i preventivi per i clienti, corsi di formazione sia in azienda che presso gli stessi distributori e assistenza a 360 gradi per la creazione di corner espositivi.

E, per chi ha già un angolo dedicato ai prodotti Eclisse, è possibile rinnovare lo spazio con un upgrade con le ultime novità, creando interessanti occasioni di cross-selling, come hanno fatto le rivendite che YouTrade presenta nei seguenti servizi.

Situata a San Damiano d’Asti, Gallo Edilizia, appartenente al Gruppo Cae, lavora con Eclisse già da parecchi anni e ha intrapreso un percorso di crescita molto interessante, dall’esposizione ai diversi corsi di formazione.

Dal Piemonte il viaggio prosegue fino a Latina dove si trova Windoors, uno showroom specializzato in porte e finestre, che ha come proprio punto di forza il supporto ai progettisti, anche con un ottimo servizio di rilievo misure e posa in opera.

Attraversando la Penisola fino in Puglia, YouTrade ha incontrato Mag, rivendita della città di Noci (Bari) che ha di recente aperto un secondo showroom dedicato unicamente al colore e alle porte Eclisse.

L’accostamento tra mondo del colore e le soluzioni Eclisse è anche l’anima del restyling della sala mostra di Paolini a Città di Castello (Perugia), che ha riprogettato parte dello showroom per creare affascinanti allestimenti dove mettere in risalto i prodotti più innovativi.