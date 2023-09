Hörmann Italia protegge le foreste del Brasile e compensa 298 kg di CO2

Oltre alla quantificazione e riduzione delle emissioni di CO2, un’azienda può puntare a ridurre il proprio impatto ambientale anche attraverso il meccanismo della compensazione. Ha optato per questo indirizzo Hörmann Italia, gruppo specializzato in chiusure d’eccellenza, che nel corso del 2022 ha sostenuto progetti di protezione del clima che hanno compensato 298 kg di CO2-equivalente.

Attraverso la collaborazione con ClimatePartner, Hörmann Italia ha infatti supportato il progetto di protezione forestale a Pacajá, in Brasile, territorio preda del disboscamento illegale in quanto ricco di specie pregiate. Per prevenire il fenomeno, il progetto sostiene i “Ribeirinhos”, abitanti dei villaggi locali che vengono incoraggiati a utilizzare tecniche agroforestali sostenibili e a cui viene concesso il diritto d’uso del suolo perché possano preservarne l’originaria natura, a lungo termine.

L’impegno di Hörmann Italia è stato certificato da ClimatePartner, che ha attestato il contributo fornito alla protezione del clima, permettendo di raggiungere importanti numeri in termini di compensazione.

«Come azienda presente in tutta Italia, al contempo parte di un Gruppo con 36 stabilimenti specializzati in Europa, America del Nord e Asia, più di 100 siti di distribuzione propri in oltre 40 Paesi e con partner di vendita in altri 50 Paesi, siamo ogni giorno più consapevoli della nostra responsabilità verso il pianeta e le generazioni future», afferma Chiara Covi, responsabile marketing di Hörmann Italia. «Questa nuova iniziativa è dunque un ulteriore importante step per concretizzare la nostra filosofia di salvaguardia dell’ambiente»