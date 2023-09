Settembre, per le attività produttive, è come l’inizio di un nuovo anno. Così nel nuovo numero di YouTrade non potevano mancare tante novità e notizie utili per iniziare il nuovo ciclo professionale. A iniziare da un grande focus dedicato al Cersaie (a questo proposito vi aspettiamo presso Pad. 29 – Stand 18). La fiera bolognese centrata sul mondo della ceramica si presenta per festeggiare i suoi primi 40 anni con tante novità. E una buona parte di quelle più interessanti le troverete sul nuovo numero della rivista leader nel mondo della distribuzione edile.

Come sempre, il magazine realizzato da Virginia Gambino Editore corre anche sul filo dell’attualità. E un argomento, su tutti, non poteva essere eluso: il futuro del superbonus o, più precisamente, degli incentivi che prenderanno il posto dell’ormai esaurito sconto fiscale 110% e 90%. Perché, in effetti, allo studio ci sono diverse ipotesi di cambiamento, riassunte in un articolo che non mancherà di suscitare l’interesse dei lettori. Sempre riguardo l’attualità, la rivista si occupa anche della congiuntura del settore immobiliare e di un argomento poco discusso ma che, in prospettiva, ha molto a che fare con il mondo delle costruzioni: la demografia.

Di sicuro i lettori troveranno particolarmente stimolante anche un’altra sezione del periodico: il dossier dedicato alla Gdo specializzata. Edilizia, brico e fai-da-te sono gli ambiti in cui i grandi gruppi della grande distribuzione si allargano sempre di più. Il dossier riporta conti e risultati dei top player, tra cui due battono tutti.

Un servizio speciale imperdibile è anche quello dedicato alle soluzioni per l’antincendio applicate all’edilizia, che sono ancora più necessarie oggi, alla luce della nuova normativa.

Infine, accanto alle notizie che riguardano distributori e produttori, non si può dimenticare l’articolo che anticipa i temi di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il XVI Convegno YouTrade, in programma giovedì 26 ottobre a Villa Quaranta (Verona). Un evento da non perdere, così come il nuovo numero di YouTrade. Abbonati ora!