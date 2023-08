Speciale multipoint: intervista a Brunetto Fanti, presidente Uni-Edil

Come si è chiuso il 2022?

Ottimamente, con un grosso incremento di fatturato.

Come sta andando il 2023?

In maniera decisamente diversa rispetto all’anno scorso. C’è meno interesse per tutto quanto era connesso con il superbonus 110%. Ci aspettiamo un mercato differente, con fatturato e remuneratività in calo.

Quanto ha inciso il superbonus?

Ha inciso in modo molto importante: difficile quantificare una percentuale, ma è stato molto significativo. Per quest’anno prevedo un calo di interesse più che dimezzato rispetto all’anno scorso.

Quali prospettive si apriranno con il pnrr?

Si aprono prospettive importanti per certi settori o per certe tipologie di materiali. Ritengo, però, che i magazzini edili saranno coinvolti in modo minore, perché si tratterà più di rapporti diretti di fornitura tra l’impresa e i grande appaltatori. I magazzini saranno tagliati fuori.

Il mondo della distribuzione edile si trasforma. Vale anche per la vostra azienda?

Abbiamo cercato di essere elastici rispetto alle richieste del mercato, senza essere standardizzati sui soliti prodotti. Siamo andati più di prima verso i materiali isolanti e per l’antisismica, quindi reti e soluzioni di rinforzo, più di quanto non facessimo negli anni precedenti.

Ora quali sono le sfide?

C’è da competere con le strutture più grandi e organizzate, che hanno una maggiore forza contrattuale. In più, dovremo imparare a gestire le vendite nei confronti dei privati: la grande distribuzione organizzata penetra sempre di più in questo mercato.

E, in più, ci sono settori in cui sta venendo a mancare il rapporto diretto con il cliente, perché alcune vendite sono gestite tramite web.

Chi sono i vostri concorrenti?

Sicuramente la Gdo e i magazzini più grandi presenti nella nostra zona. Invece, l’e-commerce non è ancora un pericolo.

Avete deciso cambiamenti nella logistica?

Dal punto logistico abbiamo dovuto dare spazio a certi prodotti, sostanzialmente gli isolanti, a scapito di quelli tradizionali, che sono meno richiesti, come blocchi e manufatti in cemento e laterizi.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Sentiamo l’esigenza di una maggiore digitalizzazione per la gestione della ferramenta, mentre per i materiali di maggiore volume e peso non ancora.

Avete attenzione per la sostenibilità e materiali green?

Non abbiamo messo in campo iniziative, ma abbiamo sfruttato la spinta che alcune aziende stanno dando in questa direzione, acquistando dei prodotti.

Quali sono le vostre iniziative a livello di marketing, promozione, comunicazione?

Non ne facciamo.

Quali zone geografiche servite?

Con i materiali pesanti serviamo le province di Parma e Reggio Emilia. Difficilmente arriviamo più lontano. Invece, per la parte di finiture e la falegnameria (abbiamo una struttura che produce tetti in legno), arriviamo anche fuori regione.

Quanti punti vendita avete?

Quattro punti vendita e non abbiamo progetti di acquisizione.

Come si compone la clientela?

È nettamente dominante l’impresa. Direi oltre l’80% sono imprese, meno del 20% privati.

Quali servizi pre e/o post vendita sono più graditi dai vostri clienti?

Per quanto riguarda la prevendita offriamo un servizio di consulenza sui materiali e le finiture, oltre al servizio di progettazione e studio strutturale dei carichi per quanto riguarda i tetti in legno.

Per il postvendita offriamo servizi di posa in opera soprattutto per il settore dei pavimenti in legno e ceramica e la posa dei tetti, che per noi rappresenta un settore importante, che incide con una percentuale superiore al 20% sul nostro fatturato.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Per quanto riguarda la formazione dei clienti organizziamo in modo sporadico qualche iniziativa. Per la formazione del personale interno dedichiamo più tempo, in collaborazione con alcuni fornitori.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Uni-Edil srl

• Sito internet: www@uni-edil.it

• Email: info@uni-edil.it

• Sede legale: Via Cascina Piano 8 Langhirano Parma

• Numero punti vendita materiali edili: 4

• Numero showroom: 1

• Anno di fondazione: 2005 nasce da aziende preesistente

• Presidente: Brunetto Fanti

• Responsabile acquisti edilizia: Brunetto Fanti

• Fatturato 2022: oltre 10 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Mondoedile

• Categorie di prodotti trattate: edilizia, finiture, strutture in legno

• Marchi: Florim, Atlas Concorde, Ceramiche Cielo, Pubst, Alfa Acciai, Cementirossi, Mapei, Kerakoll, Ibl, Index, Wierer, Mario Cirino Pomicino, Fitt