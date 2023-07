Speciale Multipoint: intervista a Roberto Raminelli, titolare Raminelli

Come si è chiuso il 2022?

Il 2022 è stato un anno senza precedenti per noi, con un fatturato da record influenzato dall’alto numero di cantieri attivi grazie al superbonus, ma anche dall’aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime. Tutto il nostro staff è stato messo a dura prova dai ritmi sostenuti che hanno caratterizzato l’intero 2022, ma a fine anno è stato appagante vedere i risultati raggiunti e poterli festeggiare insieme.

Come va il 2023?

Il 2023 per ora sta superando le nostre previsioni. Non ci aspettiamo di eguagliare i fatturati dell’anno scorso, ma a giudicare dal primo bimestre prevediamo buoni risultati, in linea con il trend di crescita che ha caratterizzato gli ultimi anni.

Quanto ha inciso il superbonus?

Il superbonus ha decisamente alimentato l’intero settore, senza questo incentivo diversi cantieri non sarebbero stati avviati nel breve termine. Senza il superbonus e con il blocco della cessione dei crediti molte opere non urgenti probabilmente verranno rimandate a periodi economicamente più stabili, tuttavia permangono importanti incentivi statali, come il bonus ristrutturazioni, che non vanno assolutamente sottovalutati.

Quali prospettive si apriranno con il pnrr?

Con il Pnrr ci aspettiamo nuovi investimenti nell’edilizia pubblica, sicuramente necessari e da tempo auspicati, i quali chiaramente porterebbero lavoro per i nostri clienti e, di conseguenza, nuovi cantieri da rifornire per noi.

Quali sono le vostre sfide?

Abbiamo incontrato alcune difficoltà nel reperire personale adeguatamente formato nel nostro settore, perciò per inserire nuove risorse al momento è necessario prevedere un prolungato percorso di formazione prima che possano essere in grado di seguire professionalmente i clienti.

Chi sono i vostri principali competitor?

Sono gli altri rivenditori locali presenti nella nostra provincia e di altri consorzi. I nostri clienti cercano un’alta qualità sia nei prodotti sia nel servizio, perciò la grande distribuzione raramente entra in competizione con noi.

A che punto siete sul fronte della digitalizzazione?

Il nostro settore e il nostro territorio non sono celebri per una forte innovazione digitale, sicuramente si potrebbe fare di più in tal senso. Nell’ultimo biennio abbiamo fatto qualche investimento ad alta tecnologia, il più importante è stato un impianto dell’industria 4.0 per la lavorazione del tondo per cemento armato, che utilizziamo per la nostra produzione.

Per il prossimo futuro abbiamo in programma un progetto per la digitalizzazione documentale, che coinvolgerà in particolare il reparto amministrativo.

Quali zone servite?

I nostri punti vendita sono situati a Zoppola, Casarsa della Delizia, Maniago, Aviano e Azzano Decimo, pertanto la nostra clientela si concentra principalmente nella provincia di Pordenone; tuttavia abbiamo anche clienti provenienti dal resto del Friuli-Venezia Giulia e da parte del Veneto.

Con quanti punti vendita?

Attualmente abbiamo cinque punti vendita e non ci sono espansioni in programma

nel breve termine.

Come si compone la vostra clientela?

È composta per circa il 80% da imprese e il 20% da privati. Sul fatturato incidono di più le imprese, che acquistano con costanza e mediamente necessitano di forniture più consistenti rispetto ai privati.

Quali servizi sono più interessanti per i vostri clienti?

Tra i servizi pre-vendita offriamo sopralluoghi e preventivi ad hoc per studiare una soluzione specifica adatta alle necessità dei clienti, interpellando anche figure tecniche specializzate nell’ambito. Per quanto riguarda il post-vendita, i nostri clienti sanno che siamo disponibili per qualsiasi necessità e spesso hanno una specifica figura del nostro staff che li segue personalmente.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Oltre alla formazione offerta da forni-tori, che da qualche anno è diventata meno frequente, e da enti esterni, stiamo organizzando per i prossimi mesi un intenso programma di formazione tecnica interna: saranno incontri settimanali in gruppi ristretti, nei quali alcuni dei nostri venditori esperti dedicheranno parte del loro tempo per formare il resto dello staff.

Sarà molto interessante approfondire non solo le caratteristiche specifiche dei materiali che trattiamo e i processi di applicazione, ma soprattutto condividere le domande più frequenti poste dai nostri clienti e comprendere come supportarli al meglio. Per la formazione dei nostri clienti solitamente organizziamo degli eventi in collaborazione con alcuni fornitori, in modo da mettere in contatto diretto chi produce con chi utilizza quotidianamente i materiali, per essere utili ad entrambe le parti.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Raminelli srl

• Sito internet: www.raminelli.it

• Email: info@raminelli.it

• Sede legale: Via Giardini 32, 33080 Zoppola (Pordenone)

• Numero punti vendita materiali edili: 5

• Numero showroom: 2

• Anno di fondazione: 1959

• Titolare: Roberto, Mauro ed Erika Raminelli

• Responsabile ufficio acquisti: Roberto Raminelli

• Fatturato 2022: 17.500.000 euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: GAME

• Categorie di prodotto trattate: materiali da costruzione, pitture, ferramenta, termoidraulica, abbigliamento da lavoro, attrezzature (anche a noleggio), finiture, arredobagno, progettazione e produzione di solai e di ferro lavorato, assemblato e posato

• Marchi: Mapei, Fassa-Bortolo, Kerakoll, Stiferite, Torggler, Bosch, Riwega, Eclisse, Velux e molti altri