Speciale Multipoint: intervista a Luca Macarra, titolare Mister Mac

Come si è chiuso il 2022?

Abbiamo raggiunto risultati di rilievo, al di là delle nostre più rosee aspettative. Il 2022 si è concluso con un incremento di fatturato notevole, senza dubbio anche grazie agli incentivi.

E quali risultati vi aspettate per quest’anno?

Il 2023 per ora sta seguendo il trend dell’anno precedente. Stiamo rispettando i budget, nonostante ci fossimo prefissi obiettivi al rialzo rispetto al 2022. Ci aspettiamo comunque un anno di crescita per tutte le iniziative che abbiamo messo in campo e agli ultimi residui dei bonus edilizi.

Quanto ha inciso il Superbonus?

Le agevolazioni hanno aiutato molto il settore e questo ha inciso positivamente anche sul nostro fatturato. Ma, se da un lato gli incentivi hanno consentito un incremento nelle vendite, dall’altro hanno creato equilibri fragili e alterato in qualche modo il mercato, che adesso appare indebolito e più instabile.

Nel contempo, i lavori per il Pnrr potrebbero in qualche modo costituire un nuovo valido contributo per l’edilizia nazionale. Tutte queste variabili in larga parte rendono poco prevedibile l’andamento del settore per il prossimo futuro.

Avendo partner storici molto forti e trattando i principali marchi del settore, siamo certi di riuscire comunque a essere presenti in tutti i cantieri con i nostri prodotti e con le offerte migliori.

Quali prospettive si apriranno invece con il Pnrr?

Per la filiera delle costruzioni si possono aprire opportunità interessanti: i finanziamenti mirati all’efficientamento energetico delle strutture pubbliche, al rinnovamento dell’edilizia scolastica e al recupero delle infrastrutture, possono rappresentare un volano.

La vera sfida per il settore sarà realmente innovare e promuovere scelte di sostenibilità, dalla scelta di materiali ecosostenibili e riciclabili, alla progettazione di edifici a basso impatto ambientale e a ridotto consumo energetico.

La distribuzione edile si trasforma: è coinvolta anche la vostra azienda?

Da sempre cerchiamo di intercettare le esigenze del mercato per modulare in base a esse la nostra offerta. Per questo ci siamo dotati di un customer care molto efficiente che ci sta dando grandi soddisfazioni.

Abbiamo, inoltre, creato un servizio di preventivazione e di supporto per i nostri tecnici commerciali esterni che risponde in tempo reale alle richieste dei nostri clienti. Stiamo altresì strutturando i nostri punti vendita in modo da aumentare i settori merceologici, ampliando le superfici di esposizione, senza tralasciare il taglio professionale.

Siamo convinti, infatti, che i nostri centri distributivi dovranno essere strutturati per offrire tutto ciò che può essere necessario per la ristrutturazione, sia per la parte edile sia per la parte tecnologica. Il futuro delle nostre realtà sarà legato soprattutto ai servizi.

Quali sono le sfide?

In un mercato in cui i competitor stanno diventando sempre più aggressivi, e in cui rileviamo un forte abbassamento dei margini, strutture grosse come la nostra devono essere particolarmente attente a migliorare l’offerta merceologica.

La sfida più grande dunque consiste nel trovare nuove nicchie di mercato in cui posizionarsi per accrescere il fatturato, anticipare i tempi e capire quali prodotti e servizi saranno richiesti da una clientela sempre più esigente.

Altra sfida di rilievo è l’innovazione: dobbiamo essere in grado di stare dietro ai cambiamenti e alle veloci trasformazioni che il nostro settore vive, nel campo dei prodotti, delle tecniche, degli strumenti. Cercare di rinnovarci, dunque, senza però perdere di vista le nostre prerogative storiche.

Chi sono i vostri principali competitor?

Vendiamo prodotti molto tecnici. La grande distribuzione inizia a essere sempre più presente anche nel nostro ambito, con spazi e prodotti sempre più professionali. Questo la rende un competitor sempre più rischioso, sebbene siamo ancora certi del fatto che la nostra clientela abbia bisogno di competenza, consulenza tecnica e perizia che solo in punti vendita come i nostri è possibile trovare.

L’e-commerce, invece, non ha ancora sul settore il grosso peso che probabilmente acquisirà in futuro, ma stiamo investendo anche su questo fronte.

Avete introdotto novità a livello logistico?

L’azienda ha un centro logistico di oltre 5 mila metri quadrati dotato di una tecnologia digitale per la movimentazione delle merci. Si tratta di un sistema informatico molto evoluto che organizza le forniture ed è utile sia per la gestione degli ordini dei punti vendita che degli agenti commerciali esterni.

L’intero sistema è centralizzato: a San Cesareo confluiscono tutte le richieste e i 4 punti vendita e i cantieri dei nostri clienti vengono riforniti ogni giorno.

Come va la digitalizzazione?

Quella della digitalizzazione è una delle sfide che abbiamo davanti. Abbiamo implementato un sistema di business intelligence che ci consentirà miglioramenti nella raccolta e nell’analisi dei dati utili per i vari processi aziendali e per la gestione delle diverse aree commerciali. Stiamo inoltre facendo investimenti importanti nel rinnovamento del nostro sito internet e nella creazione di un nostro canale e-commerce per ottimizzare l’esperienza di acquisto dei clienti.

Avete iniziative dedicate a sostenibilità e materiali green?

Abbiamo partner commerciali importanti, da sempre impegnati sul fronte della sostenibilità. Come rivenditori privilegiamo prodotti a basso impatto ambientale, adesivi cementizi o stucchi sicuri, a basse emissioni, con certificazioni che garantiscono il possesso di caratteristiche prestazionali rispondenti ai principi di sostenibilità e a basso impatto di Co2, in larga parte compensata.

Quali sono le vostre principali iniziative a livello di marketing, promozione, comunicazione?

Credendo particolarmente in questo settore, l’azienda ha investito nel marketing

assumendo una risorsa dedicata. Forti di questo supporto stiamo lanciando tante attività e iniziative. Per esempio, abbiamo creato una campagna a premi per la fidelizzazione della clientela. Realizziamo periodicamente delle newsletter con i nostri prodotti in offerta.

Promuoviamo prodotti e iniziative attraverso i nostri canali social (Facebook e Instagram prevalentemente), abbiamo abbigliamento brandizzato, facciamo campagne radiofoniche e spot video su canali locali, affissioni pubblicitarie e cartellonistica, partecipiamo a fiere di settore (saremo presenti a Edil Expo Roma 2023), sponsorizziamo con i nostri colori e i nostri loghi iniziative sociali e sportive per rendere importante la nostra presenza sul territorio; promuoviamo iniziative per le scuole e le comunità locali.

Quali zone geografiche servite?

Con i nostri quattro punti vendita riusciamo ad essere facilmente operativi su tutto il territorio del Lazio. Grazie alla nostra riconosciuta professionalità e all’attività del nostro e commerce ci spingiamo spesso oltre i confini della regione per andare a rifornire cantieri o clienti in altre parti d’Italia.

Quanti punti vendita avete oggi?

Per ora abbiamo quattro punti vendita in provincia di Roma, di cui il grande centro logistico a San Cesareo, il punto vendita di Velletri, quello di Palestrina e uno a Ladispoli. Per scelta strategica non abbiamo in programma espansioni oltre regione.

Come si compone la vostra clientela?

Mentre in un recente passato i nostri interlocutori privilegiati erano soprattutto piccole aziende e piccoli artigiani, oggi stiamo diventando punti di riferimento di realtà più grandi e strutturate. Inoltre, nel 2021, la sede di San Cesareo si è ampliata con l’apertura di un punto vendita Brico per le esigenze del privato.

Con l’arrivo della proposta commerciale a libero servizio, abbiamo incrementato molto la vendita a questo tipo di clientela, per cui oggi possediamo circa il 15% di clientela privata e l’85% di imprese.

Quali servizi pre e/o post-vendita sono più interessanti per i clienti?

Oltre alla consulenza professionale sui prodotti, offriamo la possibilità della consegna a domicilio e sul cantiere entro 24 ore dall’ordine. Altro servizio importante è quello di sopralluogo tecnico. Offriamo, infatti, la presenza dei nostri funzionari presso i cantieri, al fine di supportare le imprese sia attraverso indicazioni relative ai problemi tecnici, sia con la stesura di preventivi e l’invio degli ordini in tempo reale alla sede logistica.

I nostri clienti, inoltre, hanno la possibilità di noleggiare, presso i punti vendita, attrezzature per il lavoro. Infine, la presenza di un’officina presso il centro logistico di San Cesareo, offre un servizio di assistenza e riparazione elettroutensili della maggior parte dei marchi in commercio. Disponiamo inoltre di un fornito magazzino di ricambi e accessori per le macchine professionali più utilizzate e delle marche più diffuse.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Poiché siamo rinomati per la consulenza tecnica, la formazione dei nostri operatori è particolarmente importante. Più volte all’anno, in collaborazione con i fornitori partner, organizziamo corsi di formazione tecnica e commerciale.

Inoltre, periodicamente, i nostri partner mettono a disposizione corsi di aggiornamento e di presentazione di nuovi prodotti ai quali è possibile avere libero accesso e ai quali invitiamo anche i clienti interessati.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Pio Macarra SRL

• Sito internet: www.mistermac.it

• Email: info@mistermac.it

• Sede legale: Via Guidubaldo Del Monte – 00197 Roma

• Sede operativa: Via delle imprese 7 – 00030 San Cesareo

• Numero punti vendita materiali edili: 4

• Anno di fondazione: 1965

• Titolare: Luca Macarra

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Coopar, Brico io

• Categorie di prodotti trattate: edilizia leggera, colore, ferramenta,antinfortunistica, elettroutensili

• Marchi: Caparol, Mapei, Knauf, Boero, Fassa, U-Power, Logica, Makita,

Flex,