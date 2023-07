I big della distribuzione di materiali (ma anche erogatori di servizi) per l’edilizia senza segreti. Il nuovo numero di YouTrade offre ai suoi lettori un’iniziativa di eccezionale interesse: un ampio dossier dedicato a gruppi e consorzi. Le aziende riunite in aggregazioni sinergiche rappresentano lo specchio di quello che è il mercato e, per certi versi, anche il suo futuro. YouTrade ha scelto di interrogare 31 forti esponenti di questa categoria, descritti in schede analitiche e, soprattutto, con interviste che mettono in luce il bilancio sulla attività più recente, le prospettive e le strategie per il futuro. Un documento di grande interesse per gli operatori del settore e non solo per quelli della distribuzione di materiali.

Il nuovo speciale numero di YouTrade contiene, però, anche altri argomenti caldi, a cominciare da un ampio approfondimento dedicato al primo elemento che si incontra in un edificio: la porta. Robuste, di design, sostenibili: le porte sono un piccolo sistema a sé stante che è in continua evoluzione. E questo vale, particolarmente, per quelle a scomparsa, che hanno acquistato una sempre maggiore visibilità negli showroom dei distributori, come è ben evidenziato nella sezione dedicata al mondo delle porte.

Dalle finiture all’edilizia strutturale: anche il mondo dei laterizi evolve. E, dopo i passati anni di stasi, ha ripreso a correre grazie non solo alla spinta dei bonus edilizi, ma anche per la capacità di reinventarsi con nuove soluzioni, idee innovative, materiali ripensati in chiave sostenibile. Alla nuova edilizia è dedicato uno spazio speciale sul nuovo numero della rivista realizzata da Virginia Gambino Editore. Anche in questo caso con gli articoli esplicativi sui materiali sono in parallelo pubblicate interviste ai manager di alcune tra le principali aziende del settore.

Ma, come sempre, YouTrade è ricco di tanti altri argomenti, dallo smaltimento delle macerie da cantiere, alle novità sulla Gdo, fino alla congiuntura del settore radiografata da Unicmi. Un numero della rivista leader nel mondo della distribuzione assolutamente da non perdere. Abbonati ora!