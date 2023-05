Mapei Mapefix per il fissaggio strutturale di edifici e infrastrutture

I fissaggi chimici rappresentano una delle soluzioni strutturali a cui può essere demandata la statica di un edificio o di una infrastruttura. Un aspetto che non consente sottovalutazioni: per questo è fondamentale che le prestazioni offerte dai prodotti siano verificate e certificate preventivamente da organismi terzi ed indipendenti.

Ogni soluzione della gamma Mapei Mapefix per il fissaggio strutturale è dotata di una o più certificazioni europee Eta, con l’obiettivo di garantire a tutti gli utilizzatori caratteristiche e prestazioni certe e ripetibili. Inoltre, per alcuni prodotti Mapefix sono disponibili anche certificazioni che permettono di progettare il fissaggio con una aspettativa di vita utile di 50 o 100 anni, a riprova della serietà e professionalità di Mapei.

Nella gamma Mapefix sono presenti prodotti, imballi e accessori per soddisfare tutte le esigenze applicative, dalla ristrutturazione di un appartamento al rinforzo strutturale di un’infrastruttura viaria.

Tra i prodotti più significativi, spicca Mapefix VE SF, resina vinil estere a due componenti, senza solventi per fissaggi strutturali, che copre la maggior parte delle possibili applicazioni richieste a un fissaggio chimico: materiali edili, fissaggi in area tesa o compressa, barre filettate o corrugate, carichi statici e dinamici anche in zona sismica C1, applicazione in fori bagnati o con temperature da -10 gradi centigradi. Questa polivalenza d’uso fa di Mapefix VE SF la soluzione di fissaggio chimico Mapei più apprezzata nei piccoli e grandi cantieri.

Ideale anche per fissaggi soggetti ad alte temperature d’esercizio (+160 gradi centigradi) è invece Mapefix UM-H, resina uretano-metacrilato ibrida a due componenti senza solventi, è). Il prodotto risponde bene a urti ed impatti, come nelle barriere stradali, e mantiene elevate tensioni di aderenza su metallo. Mapefix UM-H inoltre è particolarmente indicata per applicazioni in zone sismiche C1 e C2 e per una progettazione con vita utile attesa fino a cento anni.

Dei fissaggi strutturali Mapei fa parte anche Mapefix EP 100, resina epossidica pura per carichi strutturali, con elevata resistenza meccanica, per barre filettate e riprese di getto, utilizzabile in aree sismiche C1 e C2, resistente al fuoco. Disponibile in cartucce da 585 millilitri, è certificata per prestazioni di almeno 100 anni.

Tra le caratteristiche più importanti, Mapefix EP 100 garantisce elevate tensioni di aderenza con valori di tTk fino a 20 Mpa. Il prodotto Mapefix Ep 100 è inoltre indicato per il fissaggio di materiali compositi quali MapeWrap C/G/B Fiocco e Mapenet EM/EMR Connector.