Made Italia: nuova immagine coordinata per i punti vendita

Inaugurato lo scorso anno, il nuovo logo del Gruppo Made campeggia sempre più sulle insegne delle rivendite aderenti di tutta Italia. Oltre a rendere immediatamente riconoscibile l’appartenenza al network, Made ha deciso di utilizzare un marchio condiviso per aprirsi al grande pubblico e convogliarlo all’interno dei magazzini edili e delle show-room.

La svolta verso un’insegna comune sta coinvolgendo tutti i distributori di Made Italia e il programma di rebranding dei punti vendita sta proseguendo celermente.

Il nuovo logo Made Italia è sempre posizionato accanto al nome della rivendita aderente, mantenuto come simbolo di storicità e presenza sul territorio, che incarna i valori di professionalità, tradizione e innovazione su cui il network continua a puntare.

Il programma di rinnovamento delle insegne dei punti vendita risponde a una precisa strategia di marketing volta a favorire la notorietà di tutte le rivendite Made sul territorio nazionale e rendere i punti vendita aderenti immediatamente riconoscibili ai clienti. Si tratta ovviamente di un rebranding personalizzato, perché ogni rivendita ha la sua struttura e suoi spazi.

L’attività sta anche contribuendo a favorire il senso di appartenenza al network. «Questo impulso che ci accomuna ancora di più, questa volta sotto il profilo dell’immagine coordinata, sta generando entusiasmo fra i colleghi e ci sentiamo ancora più uniti per raggiungere gli obiettivi del Gruppo», afferma Giordano Azzini, della rivendita Bizzo di Azzate (Varese).

Della stessa opinione è anche Alberto Cerutti, titolare dell’omonimo punto vendita di Borgomanero (Novara): «Per me il nuovo logo e tutta l’azione di rebranding è l’evoluzione naturale del nostro percorso di Gruppo. I clienti girano, hanno cantieri distanti fra loro, a volte anche molto distanti. Mi piace pensare che per i loro acquisti, anche semplicemente per ricevere una consulenza professionale, cerchino il punto vendita Made più vicino a loro».