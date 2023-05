Image Brochure Röfix, il cuore dell’azienda

La nuova Image Brochure Röfix si propone in una veste inaspettata che permette di veicolare l’essenza dell’anima aziendale Röfix Italia.

In un’unica brochure viene raccolto tutto quello che è Röfix: leader sul mercato nell’ambito della fornitura di sistemi e soluzioni per l’edilizia, azienda che fa parte di un gruppo internazionale, realtà propulsiva di innovazioni tecniche studiate dal dipartimento ricerca e sviluppo, ma soprattutto una azienda che pone al centro la responsabilità sociale verso le persone e verso l’ambiente, la sostenibilità a tutto tondo.

Il Dna Röfix, inteso come different natural attitude permette di mettere al centro la sostenibilità intanto che l’azienda cresce e investe in nuove strutture moderne, innovative e con tecnologia migliorata.

In una alternanza armonica tra immagini concrete e evocative, ogni pagina racchiude una testimonianza, una piccola storia inaspettata raccontata direttamente con il contributo delle persone che realmente vivono l’azienda. È così che i responsabili e i dipendenti diventano testimonial e narratori, con i loro vissuti virgolettati raccontati in prima persona, accorciando la distanza con il proprio interlocutore.

La Image Brochure sarà accompagnata da un nuovo video aziendale, focalizzato sui principi che ispirano l’azienda. Inoltre, a breve sarà possibile aprire le porte ed entrare della sede centrale di Parcines (Bolzano) con il tool Tour virtuale pieno di curiosità e informazioni da scoprire.