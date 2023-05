Fischer Faz II Plus, il nuovo ancorante a battere certificato per carichi sismici e dinamici

Novità in casa fischer con il nuovo Faz II Plus, ancorante a battere certificato per carichi sismici e dinamici. I nuovi certificati, che ne permettono l’impiego in diversi materiali da costruzione (calcestruzzo da C12/15 a C80/95, calcestruzzo con fibre di acciaio, mattoni pieni in silicato di calcio), aumentano le possibilità di applicazioni e i campi di utilizzo.

Faz II Plus può trovare impiego per installazioni con carichi dinamici, di sistemi di ventilazione, riscaldamento, elettrico, sanitaria, opere di carpenteria metallica pesante, parapetti e ringhiere.

L’ancorante è caratterizzato da nuovi acciai più resistenti, che garantiscono valori di trazione e taglio più elevati. Nella Valutazione Tecnica Europea (Eta) il Faz II Plus è certificato per una vita utile di esercizio di 50 anni.

La valutazione tecnica indipendente rilasciata da Fast3 di Stoccarda attesta per Faz II Plus (M10 M12-M16) una vita utile di servizio fino a 120 anni, garantendo la sicurezza per le costruzioni che richiedono una lunga durata.

L’ancorante è sicuro anche in caso di terremoto ed è certificato per applicazioni antisismiche (categoria di prestazione sismica C1 e C2) per i diametri da M10 a M24, con e senza l‘utilizzo della rondella di riempimento Ffd. La rondella è già assemblata sia nella versione standard che nella versione K, cioè corta con ridotta profondità di ancoraggio. Le versioni con dado cieco H, disponibili nei diametri M10 e M12, possono essere utilizzate per applicazioni che richiedono una finitura estetica ricercata, come applicazioni in parapetti e balconi.

La profondità di ancoraggio è variabile con regolazione millimetrica dell’inserimento per le misure da M6 a M20, così da consentire l‘adattamento più accurato sui carichi. Gli annessi C3 e C4 dell’Eta 19/0620 riportano i valori resistenza a trazione e a taglio per Faz II Plus da M6 a M24 sotto l’esposizione al fuoco per R30, R60, R90 e R120.

Immediatamente caricabile Faz II Plus consente un’installazione veloce anche senza bisogno di pulire il foro, da M8 fino a M24. L’ancorante in acciaio certificato per carichi dinamici è una alternativa veloce alle resine chimiche in caso di carichi ciclici di fatica. L’ancorante è certificato per carichi dinamici per i diametri fra M16 e M24, sia nella versione in acciaio zincato che in acciaio inossidabile.

L’installazione con il Dynamic Set, in aggiunta alla rondella standard, garantisce la resistenza ai carichi dinamici secondo Eta 20/0897. Il software di progettazione fischer FiXperience offre un supporto per i calcoli strutturali: modulare e utilizzabile per svariate tipologie di applicazioni, il programma include software per ingegneri e moduli applicativi speciali, ed è disponibile nelle versioni online e offline