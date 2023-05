Eternedile in campo nella lotta ai tumori

La salute e la prevenzione cominciano in rivendita. Eternedile propone, nei suoi 58 punti vendita e 18 showroom a marchio Aqva Ceramiche in Italia, la campagna Cantiere Collection. È una nuova iniziativa proposta dall’azienda bolognese, fondata nel 1949 e con sede a Modena, che si inserisce in un filone di campagne che prosegue già da due anni e consiste nella realizzazione di 12.500 t-shirt e 5 mila cappellini a marchio Ant, disponibili, rispettivamente, in cinque e due varianti colore. Queste saranno corredate da frasi divertenti e ironiche che traggono ispirazione da titoli di film, libri, canzoni e semplici modi di dire. Ant è l’Associazione Nazionale Tumori supportata da Mapei, Costantinopoli, Cotto Possagno, Fedimecc, LCE, Mass e Unifix.

L’idea di supportare Ant nasce dal cuore dell’azienda e dall’esperienza personale vissuta proprio dai vertici di Eternerdile: «Lo scorso anno abbiamo perso la nostra amata cugina Valentina a soli 33 anni, che ha lottato per molto tempo contro un male silenzioso», spiega Caterina Nessi, direttrice generale di Eternedile. «Vogliamo portare il suo ricordo con noi e diffonderlo attraverso questa iniziativa. Abbiamo scelto l’ironia perché è nei momenti di allegria e serenità che si deve agire, pieni di amore per la vita e per sé stessi, con la prevenzione e il controllo. Il tumore è un male invisibile che improvvisamente bussa alla porta e la prevenzione può fare la differenza».

In nome di Valentina, ma non solo, Eternedile ha scelto di sostenere Ant e di promuoverne la mission in partnership con i fornitori di settore con i quali ogni giorno l’azienda collabora: Costantinopoli, Cotto Possagno, Fedimecc, LCE, Mapei, Mass, Unifix. L’iniziativa, nata dal desiderio di Eternedile di fare la differenza, sarà attiva a partire dal mese di giugno 2023 e proseguirà fino a esaurimento scorte. «Sentiamo di avere, nel nostro piccolo, una responsabilità sociale nei confronti della nostra comunità di collaboratori, clienti e partner», prosegue Caterina Nessi. «Per le dimensioni che abbiamo, con 58 filiali e oltre 550 collaboratori in Italia, abbiamo un piccolo potere in termini di comunicazione e lo vogliamo sfruttare per portare l’attenzione su una malattia che purtroppo colpisce tante famiglie, inclusa la nostra. Abbiamo tanti casi in azienda di collaboratori che hanno in famiglia malati o che loro stessi lo sono o lo sono stati». È a tutte queste persone che viene dedicato il progetto, con l’obiettivo di strappare un sorriso e di rendere onore ai malati di tumore per la tenacia con cui lottano per la vita.

L’idea è, dunque, quella di diffondere il messaggio della prevenzione e incentivare donazioni spontanee affinché Ant possa continuare nel suo scopo di assistere i malati in tutto il Paese. A fronte di un acquisto su tutti i prodotti in vendita nelle 58 filiali Eternedile, verranno distribuiti i gadget e, ovviamente, per ogni t-shirt e cappellino realizzato e consegnato al cliente, è stato devoluto un importo da parte di Eternedile ad Ant. L’iniziativa vuole altresì rendere partecipi e fieri i clienti che ogni giorno scelgono Eternedile, sottolineando che se è possibile realizzare questa campagna, è anche e soprattutto grazie alla fiducia che ripongono ogni giorno nell’azienda. Eternedile, ANT e i partner della campagna invitano, infine, le imprese e i professionisti che operano nell’ambito edilizio a recarsi presso i punti vendita Eternedile in tutta Italia e a scegliere la maglietta e il cappellino che più li rappresenta per mostrare il loro prezioso sostegno.