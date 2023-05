Eclisse Syntesis Line battente, telaio minimal per porte filomuro

Niente finiture, non è necessario uno stipite e nemmeno cornici o coprifili. C’è il telaio per porte filomuro che punta su razionalità e minimalismo: Eclisse Syntesis Line battente.

Grazie a una totale integrazione con la parete, il telaio permette di realizzare progetti personalizzati, con risultati di forte impatto estetico. Particolari costruttivi innovativi assicurano la perfetta omogeneità della finitura e prestazioni ottimali nel tempo. Si tratta di una soluzione moderna per ambienti minimali e per chi ama arredare per sottrazione.

Grazie al telaio di Eclisse, la parete è uniforme fino all’interno del foro di passaggio, senza che sia visibile alcun bordo in alluminio del telaio. Sono notevoli le prestazioni anche sul piano della robustezza: il telaio della porta a battente si presenta rinforzato, per offrire elevata resistenza agli urti.

L’insieme di soluzioni tecniche particolari consentono l’installazione anche in misure fuori standard senza incorrere in deformazioni o crepe lungo la linea del foro porta. Sul telaio Eclisse Syntesis Line battente, inoltre, si possono installare pannelli porta in vetro e legno nei campioni colore Ral. Nella versione grezza con primer la porta può essere laccata o decorata con carta da parati.

Il telaio si abbina al profilo, che permette l’installazione del battiscopa filomuro. È disponibile con larghezze a partire da 600 millimetri e altezze fino a 2.700 millimetri, nella variante a spingere o tirare.

Le caratteristiche del telaio mettono in primo piano la robustezza: il profilo pesa circa 2 chilogrammi per metro lineare. I pannelli distanziatori in Obs3 di spessore 25 millimetri sono fissati con squadrette che garantiscono la stabilità e la squadratura del telaio, mentre le zanche regolabili in altezza permettono un comodo fissaggio alla parete in muratura.

Inoltre, il telaio è universale e si adatta sia alle pareti in muratura sia a quelle in cartongesso. È fornito con una protezione in plastica per evitare che si sporchi o si graffi in cantiere ed è provvisto di pannelli distanziatori per garantire la perfetta quadratura del telaio.

Per facilitare l’installazione è indicata la quota 100 per agevolare l’individuazione della quota 0. Infine, il telaio in alluminio è sottoposto a un trattamento di anodizzazione contro l’ossidazione e poi rivestito con primer per favorire l’adesione delle pitture e la perfetta finitura. Il profilo del telaio è disegnato in modo da evitare il formarsi di crepe. Le guarnizioni di battuta, morbide ed esteticamente discrete, sono applicabili direttamente sul telaio anziché sulla porta.