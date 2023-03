Würth Fidelity, il nuovo programma loyalty di Würth Italia

Würth Italia lancia il nuovo programma Würth Fidelity che premia gli acquisti e consente di accumulare punti attraverso tutti i canali di acquisto: in negozio, sull’online-shop, sulla Würth App e tramite venditori.

«Con il nuovo programma loyalty di Würth Italia, vogliamo premiare i migliaia di professionisti del mondo dell’artigianato, dell’industria e dell’edilizia che da sempre scelgono Würth come partner di riferimento. I nostri clienti potranno accumulare punti in modo semplice e immediato su tutti i canali di acquisto, rendendo l’esperienza ancora più conveniente e gratificante. Siamo entusiasti di offrire questo nuovo vantaggio ai nostri clienti, dimostrando il nostro impegno continuo nell’offrire soluzioni innovative e di qualità», dichiara Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia.

Il programma, lanciato in partnership con Coro Marketing, è completamente digitale: non esiste una carta fisica, ma in qualsiasi momento i clienti possono controllare il proprio saldo e gestire il profilo attraverso il sito fidelity.wuerth.it e l’app Würth Fidelity.

Con l’iscrizione si ricevono subito cinque punti bonus, per poi guadagnarne uno per ogni dieci euro spesi. Per tutti gli acquisti nel mese di marzo, aprile e maggio 2023 i punti vengono raddoppiati, e per i primi sei mesi verranno effettuate mensilmente delle estrazioni straordinarie con un premio speciale finale.