Terreal presenta le tegole in cemento Le Baltiche, a prova di vento del Nord

Il meteo segnala quasi quotidianamente eventi estremi. Logico, quindi, che l’edilizia si attrezzi di conseguenza, specialmente per quanto riguarda il tetto, una delle superfici più a rischio.

Una delle soluzioni per sopportare venti impetuosi e bombe d’acqua è rappresentata dalla tegola di cemento utilizzata dove il clima è più duro, come in Germania del Nord, nelle zone ventose vicino ai litorali del Mare del Nord baltico. Materiale che ora è proposto da Terreal Italia, con le tegole Heidelberg e Kapstadt denominate Le Baltiche.

Sono precise nelle forme e negli incastri, resistenti, innovative e dotate di ogni accessorio per un sistema tetto sicuro e completo. Le tegole sono proposte nei colori nero, rosso, testa di moro e grigio, per adattarsi a diversi tipi di architettura.

Tra i pregi di questo materiale si contano durabilità ed elevata resistenza: il calcestruzzo fin dalle origini del suo impiego era associato a un materiale malleabile e allo stesso tempo con una resistenza assimilabile a una roccia. Questa proprietà intrinseca, abbinata a una miscela con sabbia ottimizzata perfezionata nel corso degli anni, conferisce alle tegole in cemento Creaton, Heidelberg e Kapstadt, un’elevata resistenza che permane nel tempo. Per tale ragione, come le tegole in cotto di Terreal, anche Le Baltiche godono di una garanzia di 30 anni.

A testimonianza di questo, i test eseguiti sulle tegole seguono standard e limiti più stringenti dettati dalla norma Din Plus. La finitura o texture superficiale di Le Baltiche è più liscia, pensata e sviluppata apposta per evitare la crescita di muschi, ai quali tutte le coperture sono soggette a causa della continua esposizione alle intemperie e alla porosità del materiale stesso.

La precisione e la loro specifica sagomatura rende queste tegole facili da posare: l’intradosso presenta diversi punti di aggancio (naselli sulla sommità e profili laterali sagomati) che, incastrandosi perfettamente con la tegola precedente (e quelle circostanti di conseguenza), rende estremamente facile l’applicazione sulla copertura. Gli stessi naselli sulla sommità danno maggiore stabilità e facilitano l’ancoraggio della tegola al listello, sia in alluminio che in legno.

Questo tipo di tegola vanta dettagli studiati ad hoc per evitare le infiltrazioni: i bordi in rilievo sono stati studiati per aumentare la protezione da infiltrazioni generate dal fenomeno di acqua di risalita. Inoltre, il profilo inferiore è arrotondato per agevolare lo scorrimento dell’acqua. Questo design, assieme alla microventilazione sotto-tegola e al corretto utilizzo e posizionamento delle membrane traspiranti, rende il tetto a prova d’acqua.

L’azienda presenta anche un’ampia gamma di accessori abbinati al materiale, come laterali per offrire una finitura unica e continua dei tetti dando un’alternativa alla classica lattoneria, con l’effetto finale di una copertura lineare, pulita e moderna. Oppure mezze tegole, per garantire un più facile e corretto utilizzo qualora sia necessaria la cosiddetta posa a giunti sfalsati. In questo modo il taglio delle tegole in cantiere non è necessario e viene garantito il perfetto incastro.

Altri accessori sono i fermaneve metallici negli stessi colori della copertura per garantire uniformità, gli aeratori con griglie incorporate e con ampie sezioni di aerazione per migliorare la microventilazione sottomanto e la piastra di base multifunzione utilizzabile con più accessori come l’uscita antenna, l’uscita per tubi solari e uscite termiche con diversi diametri e diverse altezze per tutte le esigenze.